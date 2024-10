Intelligenza artificiale: tra apocalittici e integrati, un seminario per comprendere il futuro del lavoro

Il prossimo 14 ottobre, la Fattoria Pasqué a Casale Litta, in provincia di Varese, ospiterà un seminario di grande attualità dal titolo “Apocalittici e Integrati: i nuovi scenari dell’Intelligenza Artificiale“. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio studi della Cgil Lombardia, punta a fornire una visione equilibrata e approfondita sugli sviluppi dell’Intelligenza artificiale (IA) e sul suo impatto nel mondo del lavoro. Il titolo del seminario richiama il celebre saggio del 1964 di Umberto Eco, in cui l’autore descriveva due categorie di reazioni ai nuovi mezzi di comunicazione di massa: gli “apocalittici“, timorosi dei cambiamenti, e gli “integrati“, che accoglievano le nuove tecnologie con entusiasmo.

LA POLARIZZAZIONE DEL DIBATTITO

Allo stesso modo, oggi l’Intelligenza Artificiale divide l’opinione pubblica tra chi la teme come un pericolo imminente e chi la considera la soluzione a molti problemi. Questo evento mira a superare tali visioni polarizzate, offrendo una riflessione obiettiva e informata. Il programma del seminario Il seminario si articolerà in tre sessioni principali, con un focus specifico sull’impatto dell’IA sul lavoro, un tema di grande rilevanza per il sindacato. L’apertura sarà dedicata a una spiegazione chiara di cosa si intenda per Intelligenza Artificiale e in quali ambiti essa è già operativa.

Paolo M. Gagliardi, responsabile dell’Ufficio studi della Cgil Lombardia, e Angela Mondellini, segretaria Cgil Lombardia, introdurranno il tema, insieme ad Andrea Emilio Rizzoli, direttore dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA), e Valentina Bazzarin, esperta in etica dei dati.

LE REGOLE VIGENTI

In questa prima fase, verranno spiegati i meccanismi che stanno alla base dell’IA e le sue applicazioni nei vari settori economici e sociali, permettendo al pubblico di comprendere meglio una tecnologia spesso percepita come astratta e distante. La seconda sessione sarà invece dedicata al quadro normativo vigente.

Il professore di Filosofia del diritto Giovanni Ziccardi, dell’Università degli Studi di Milano, farà il punto sulle regolamentazioni attuali e future in Italia e in Europa, con un orizzonte temporale che arriva fino al 2030. Questo intervento sarà particolarmente utile per chiarire le questioni legali e i diritti dei lavoratori in un contesto di crescente automazione e digitalizzazione.

L’IMPATTO DELL’AI SUL LAVORO

La terza e ultima sessione del seminario sarà quella più attesa dai rappresentanti sindacali, poiché si concentrerà sulle conseguenze dell’IA sul mondo del lavoro. Come cambieranno le dinamiche occupazionali con l’avvento di tecnologie sempre più sofisticate? E quale sarà il ruolo delle organizzazioni sindacali nel garantire la tutela dei diritti dei lavoratori? Ne discuteranno esperti del settore, tra cui Gabriele Poeta Paccati, segretario generale Fisac Cgil Lombardia, Lelio Demichelis, docente di Sociologia economica presso l’Università dell’Insubria, e Massimo Mensi, direttore Uni Global P&M e policy advisor sulle tecnologie emergenti. Si prevede una riflessione approfondita sui nuovi equilibri tra capitale e lavoro in un futuro sempre più digitalizzato, con particolare attenzione alla capacità dei corpi intermedi, come i sindacati, di adattarsi ai cambiamenti.

A conclusione dei lavori, Alessandro Pagano, segretario generale della Cgil Lombardia, tirerà le somme del dibattito, con un focus su come il sindacato intende affrontare le sfide poste dall’Intelligenza Artificiale.