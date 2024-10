La clinica mobile per la prevenzione al tumore al seno fa tappa a Busto Arsizio

In due anni 1.217 visite senologiche, 709 mammografie e 982 ecografie mammarie. Per un totale di 2.908 prestazioni gratuite. Numeri importanti, pronti ad essere aggiornati al termine della prossima tappa della clinica mobile di Senologia al centro, in programma a Busto Arsizio dal 10 al 13 ottobre.

Il progetto di prevenzione senologica, rivolto alle donne tra i 25 e i 44 anni e over 75 (non comprese nei programmi di screening regionali), torna in piazza San Giovanni, dove tutto è iniziato il 14 ottobre del 2022. Quattro giorni di visite gratuite, uno in più rispetto ai 18 eventi precedenti, la maggior parte dei quali nella nostra provincia (Varese, Gallarate, Luino, Saronno, Sesto Calende).

Centrale, come sempre, la collaborazione con l’associazione provinciale di Varese della LILT, i cui medici e volontari saranno anche a disposizione di chi si rivolgerà all’infopoint, attivo per tutta la permanenza della clinica in uno dei luoghi simbolo della città. Senologia al centro è l’appuntamento principale tra quelli in calendario in tutto il Varesotto per il Mese in rosa promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, hanno rimarcato il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore Paola Reguzzoni nel corso della conferenza stampa di settimana scorsa in municipio.

«Guarire si può». Ancora una volta la parola d’ordine è prevenzione, così come sottolineato da Ivanoe Pellerin, il presidente provinciale della LILT, durante l’incontro con i giornalisti a Palazzo Gilardoni: «Guarigione è una parola che dovrebbe avere sempre più risonanza, dobbiamo renderci conto che il cancro non è una condanna. Le grandi risorse investite nella ricerca hanno prodotto risultati ottimi: le guarigioni aumentano, soprattutto se si entra nei programmi di prevenzione. I giovani devono saperlo e la prevenzione deve partire da loro. Progetti come quello del Gruppo Gnodi con Senologia al centro vanno proprio a rivolgersi alle donne di una fascia di età bassa, all’interno della quale la percentuale di tumori al seno sta crescendo».

L’importanza dell’infopoint

Irene Mesisca, direttore generale del Gruppo Gnodi, oltre a ringraziare LILT, evidenzia anche il fondamentale supporto degli sponsor e delle amministrazioni comunali: «Senza di loro non sarebbe possibile offrire gratuitamente il servizio». Un servizio la cui importanza va oltre i grandi numeri registrati. «Andare nelle piazze», spiega infatti Mesisca, «significa avvicinare donne che per i più svariati motivi rifiutano la “classica” visita dal medico o in ospedale. La clinica mobile può cancellare il blocco psicologico. Il primo approccio avviene spesso con gli addetti dell’infopoint, a dimostrazione di come questo ulteriore servizio sia di grande importanza e utilità».

Prenotazioni e orari: per accedere alle prestazioni è necessario prenotare telefonicamente al numero 380. 8644677, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30. La clinica mobile di Senologia al centro sarà aperta in piazza San Giovanni giovedì 10 ottobre al pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30; venerdì 11 e sabato 12 tutto il giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30; domenica 13 alla mattina dalle 9.30 alle 13. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, dalla ATS Insubria e dalla ASST Valle Olona.

Come nasce il progetto

Il progetto Senologia al centro nasce dalla volontà del gruppo Gnodi e del suo titolare Ivan Gnodi di portare la prevenzione senologica in tutta Italia. Nonostante nella lotta al cancro tanto è stato fatto in termini di progresso scientifico e tecnologico, resta ancora urgente il bisogno di tenere alta l’attenzione sulla prevenzione, soprattutto per le neoplasie della mammella, tumori tra quelli a più alta sopravvivenza che possono beneficiare di terapie adeguate, di diagnosi precoci e tempestive.

La sensibilità del gruppo Gnodi, rispetto al tema della prevenzione senologica, si è quindi concretizzata in un obiettivo aziendale: supportare varie associazioni presenti sul territorio nazionale, aziende che vogliano organizzare attività di welfare, centri medici che abbiano bisogno di una clinica mobile al fine di fare prevenzione e sensibilizzare sul tema del cancro al seno.

La clinica mobile

L’unità mobile di Senologia al centro si compone di una zona d’ingresso dedicata all’accoglienza, accessibile anche da persone con difficoltà motorie, e di due sale visita, una dotata di ecografo e l’altra dotata di mammografo. Per maggiori dettagli e per il programma delle prossime tappe del tour consultare il sito www.senologiaalcentro.it.