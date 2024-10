La pioggia è tornata, Protezione Civile in allerta: “Da giovedì pomeriggio previste le precipitazioni più forti”

La pioggia che ha iniziato a cadere in queste ore è solo un assaggio di quello che succederà fino al weekend. Lo dicono i modelli della Protezione Civile di Regione Lombardia che per questo ha emesso un bollettino di allerta mettendo in guardia sulla fase più acuta di questa ondata di maltempo che si prevede sarà giovedì pomeriggio.

Nello specifico “nel corso del pomeriggio di mercoledì 16 ottobre si attendono precipitazioni diffuse sulla regione, più insistenti sulla fascia prealpina occidentale, la bassa pianura e l’Appennino, in progressiva attenuazione fino al termine della giornata. Si prevede una ventilazione in rinforzo sui settori di bassa pianura e sull’ Appennino (raffiche fino a 30-50 km/h), in attenuazione nel corso della serata”.

Una situazione che diventerà ancora più piovosa giovedì. “Tra la notte di mercoledì e la mattina di giovedì 17 sono attese precipitazioni da sparse a diffuse deboli o localmente moderate, più insistenti sui settori prealpini e pedemontani occidentali. Prevista una progressiva intensificazione nel corso del pomeriggio dalla fascia occidentale in estensione sui settori orientali. In serata precipitazioni diffuse ovunque, salvo sui rilievi alpini dove rimarranno deboli. Attesi rinforzi della ventilazione sulla fascia di pianura tra tardo pomeriggio e sera, con raffiche comprese tra 40 e 50 km/h”.

Con questo scenario a partire dalle 12 di giovedì scatterà un’allerta gialla -ordinaria criticità- per il rischio idrogeologico su tutta l’area del Varesotto, del Milanese e del Comasco. In ogni caso il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di giovedì, aggiornando eventualmente i codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.