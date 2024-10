Il giorno della vendemmia alla vigna di San Vitale a Gorla Maggiore

L’ultimo weekend di settembre è stato pieno di emozioni per l’associazione “Amici della Vigna di S. Vitale”: durante il pomeriggio di sabato 28, nel cuore della vigna a Gorla Maggiore, si è svolta la vendemmia, rivelatasi un momento di grande gioia per tutti coloro che hanno partecipato, soprattutto dopo che lo scorso anno l’appuntamento era saltato a causa della grandine.

Come di consueto, un gruppo di volontari ha partecipato a questo giorno di festa, aiutando i soci a raccogliere tutti i grappoli presenti sulle piante. Nonostante – per colpa delle continue piogge del periodo primaverile e di inizio estate – non sia stato un grande anno in termini di resa, i volontari si impegneranno comunque per riuscire a produrre un buon numero di bottiglie da poter dare agli appassionati del territorio, utilizzando poi il ricavato per proporre nuove iniziative per la comunità e continuare a riqualificare la vigna. Infatti durante i mesi di inattività verranno svolti una serie di lavori di manutenzione dei filari in attesa della prossima stagione del raccolto.

Per continuare con i festeggiamenti del weekend, domenica si è svolto, al ristorante La Carnazza, l’evento “Il vinile”, una giornata dedicata a vino e cucina: per l’occasione si sono riuniti produttori e rappresentanti di cantine per partecipare ad una masterclass di degustazioni enologiche. Una parte del ricavato dell’incontro è stato destinato alla raccolta Onlus “Quelli che con Luca”, che sostiene e finanzia la ricerca contro tutte le forme di leucemia infantile.