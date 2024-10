Lancio di satelliti Starlink, il cielo del varesotto si illumina di file di luci

Ce l’avete segnalato in molti: una “misteriosa” fila di luci nel cielo del varesotto, che in tanti hanno visto complice la serata limpida di domenica sera.

Ufo? Effetti luminosi nel cielo? In realtà, la risposta ce l’aveva data già dato tempo fa il Centro geofisico Prealpino: è una sequenza di satelliti Starlink.

«È molto comune – ci avevano spiegato – Sono in fila, sembra siano di colore blu. Vengono lanciati tutti insieme e si vedono proprio come una fila di luci. Si vedono non di rado nel cielo, ma ormai molto spesso non si notano: perchè tra inquinamento luminoso e disabitudine a guardare il cielo, capita meno spesso di vederli: ma sono piuttosto comuni».

COS’È STARLINK

Starlink è una costellazione di satelliti, sviluppata e realizzata dalla società SpaceX di Elon Musk, che viene lanciata in orbita dal 2015 per fornire servizi Internet ad alta velocità (via satellite, appunto) anche nelle aree più remote della Terra.

I satelliti vengono lanciati in orbita a lotti, in un numero che varia da 15 a 56. All’inizio del 2024 erano già quasi 6.000 i satelliti Starlink nel cielo sopra la Terra: ma l’obiettivo dell’azienda è raggiungere il numero di almeno 12.000 satelliti.

Quando vengono lanciati, viaggiando alla stessa altitudine e velocità, I satelliti SpaceX orbitano intorno alla Terra in gruppo, apparendo come un “treno” o una “sequenza”, e sono visibili facilmente ad occhio nudo per diversi giorni dopo il lancio.

Per verificare i giorni di lancio dei satelliti Starlink, ci sono diverse app in circolazione: una delle più diffuse è Sky Tonight: una mappa del cielo che traccia anche il passaggio dei satelliti Starlink, disponibile su IOS e Android.

Una delel foto che ci avete mandato

L’applicazione segnala dei nuovi lanci visibili nelle nostre zone stasera e domani: per chi lo desidera, è quindi un’altra serata per stare con il naso all’insu.