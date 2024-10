Lavori in autostrada, le chiusure notturne previste dal 14 al 18 ottobre

A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VARESE-SOLBIATE ARNO

SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A8

A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A8

Sulla A8 Milano-Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Varese e Solbiate Arno, verso Milano. Di conseguenza, lo svincolo di Castronno sarà chiuso in entrata verso Milano. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio Brughiera ovest, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto: immettersi sulla SP341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate-Solbiate Arno ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno; per la chiusura dell’entrata di Castronno verso Milano: Solbiate Arno.

Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese, uscire allo svincolo SP57 Gazzada/Morazzone, immettersi sulla SP341 in direzione Gazzada-Castronno-Albizzate-Solbiate Arno ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.

Sulla A60 Tangenziale di Varese sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano. In alternativa, proseguire sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, immettersi poi sulla SP17 in direzione Varese, svoltare a destra sulla SP341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate-Solbiate Arno ed entrare in A8 attraverso lo svincolo di Solbiate Arno.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, secondo il seguente programma:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 15 OTTOBRE

-in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.

NELLE CINQUE NOTTI DI MARTEDI’ 15, MERCOLEDI’ 16, GIOVEDI’ 17, VENERDI’ 18 E SABATO 19 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Milano: Legnano;

-in uscita per chi proviene da Varese: Busto Arsizio, al km 24+500.

DALLE 21:00 DI DOMENICA 20 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 21 OTTOBRE

-in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Busto Arsizio, al km 24+500.

D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS33 del Sempione verso Milano e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A8.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 15 OTTOBRE

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso saranno chiusi gli svincoli di Uboldo e di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno, al km 15+700. Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della A8, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Castellanza e sulla SP527 Bustese, in direzione Rescaldina-Uboldo-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 15 E MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano, al km 16+300.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 17 E VENERDI’ 18 OTTOBRE,

CON ORARIO 21:00-5:00 Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso saranno chiusi gli svincoli di Uboldo e di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Saronno, al km 15+700. Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della A8, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Castellanza e sulla SP527 Bustese, in direzione Rescaldina-Uboldo-Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.