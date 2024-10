Lilt For Woman 2024, tornano a Castellanza le visite gratuite di prevenzione del tumore al seno

La Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Varese e l’amministrazione comunale di Castellanza, con il patrocinio di Asst-Valle Olona propongono anche quest’anno, in occasione della campagna Ottobre Mese Rosa – Lilt

For Woman 2024–prestazioni gratuite finalizzate alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia oncologica.

Se diagnosticato precocemente infatti il carcinoma mammario, ha una probabilità di recessione altissima. Oggi la sopravvivenza a 10 anni di donne operate di tumore al seno, si attesta intorno all’80% e la probabilità di una totale guarigione per formazioni tumorali che misurano meno di un centimetro è anche superiore al 90%!

“Anche per il 2024 l’amministrazione, grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione LILT e di ASST – Valle Olona ha voluto dare la possibilità, di effettuare i controlli necessari per prevenire o diagnosticare l’insorgenza di eventuali patologie

tumorali, attraverso visite senologiche con ecografia gratuiti – “ ha dichiarato il Vice Sindaco Cristina Borroni – “Proprio per contribuire a diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione e coinvolgere maggiormente i cittadini, come per lo scorso anno, abbiamo voluto mettere a disposizione le sale interne del Palazzo Municipale, dando la possibilità di accedere alle visite recandosi direttamente nel proprio Comune”

“Mi piace confermare che la LILT- Associazione Provinciale di Varese” – dichiara il Presidente professor Ivanoe Pellerin – “prosegue la sua azione di prevenzione su tutto il territorio della provincia e il considerevole elenco degli impegni per questo mese di ottobre, che potete considerare, ne è la prova evidente. Non ci mancano né l’energia né la voglia di proseguire su questo cammino con la ferma convinzione che sia davvero la migliore strategia per combattere il cancro. Aggiungo due note. La prima. Il cancro si può battere e il grande numero delle guarigioni e il tasso di sopravvivenza notevolmente aumentato ne è la conferma. L’obiettivo ragionevolmente non lontano è rendere la malattia tumorale una malattia cronica con la quale si possa convivere, sempre accompagnati dai trattamenti e dalle terapie adeguate. La seconda. Nonostante le attenzioni dei media e delle anime buone dei volontari e di coloro che ci seguono in questa vicenda, abbiamo bisogno di diffondere la cultura della prevenzione ancora di più. Occorre trasmettere il messaggio agli amici, ai conoscenti, alle persone vicine, a tutti coloro che prestano orecchio alla nostra voce. Per questi fini siamo tutti impegnati: coloro che ci accompagnano, coloro che ci ascoltano,

coloro che ci guardano con simpatia. Mi auguro che anche voi vogliate condividere il nostro proposito.”

Le visite saranno effettuate mercoledì 16 ottobre 2024, previa prenotazione telefonica presso la Sala Ricevimento Sindaco – Palazzo Comunale – Via delle Rimembranze 4

Per le prenotazioni, telefonare a Lilt al n. 380-86.44.677 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 sino a esaurimento posti disponibili Si raccomanda di portare esiti di precedenti visite ed esami.

La campagna di Lilt For Women 2024 – è inserita all’interno dell’iniziativa : Ottobre- Mese della Prevenzione della Salute promossa dal Comune di Castellanza.