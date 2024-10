L’osteopatia pediatrica e il portare in fascia i neonati: incontri gratuiti per genitori

Osteopatia pediatrica e baby wearing sono i temi al centro dei prossimi incontri gratuiti per i genitori promossi dal progetto “Dipende da come mi abbracci”.

OSTEOPATIA PEDIATRICA

Mercoledì 16 ottobre dalle ore 18 alle 19 presso l’Asilo infantile di Giubiano – in via San Giusto 21 a Varese – le professioniste di Dipende da Come mi abbrcci propongono ai genitori un incontro gratuito sul ruolo dell’Osteopatia pediatrica. In particolare si parlerà dell’importanza del tocco e dell’approccio fisico come imprinting per dare ai bambini tutte le possibilità migliori per il proprio sviluppo.

La serata è gratuita, ma è richiesto di comunicare la propria adesione al numero 338 7214894, via mail all’indirizzo dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure presso l’asilo.

ESPERIENZE CUORE A CUORE

Con babywearing si intende la scelta di portare in fascia o nel marsupio il proprio bambino nei premi mesi di vita. A questamodalità di accudimento che promuove lo sviluppo psicofisico del neonato e del genitore è dedicato l’incontro di martedì 29 ottobre dalle ore 10 alle 12 nella sede di Dipende da come mi abbracci – in via Frasconi 4 a Varese.

Durante l’incontro, rivolto alle mamme e ai papà con figli fino ai 3 anni, si utilizzeranno fasce e marsupi per accompagnare i popri piccoli in un’esplorazione sensoriale e ludica.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione scrivendo a dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure 338 7214894.

DIPENDE DA COME MI ABBRACCI

Il titolo del progetto fa riferimento all’ultimo verso della Filastrocca del bambino futuro di Bruno Tognolini che richiama il diritto del bambino di “crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione” come prerequisito per il suo sviluppo futuro.

Essere genitori è una delle esperienze più belle del mondo, ma anche una delle più difficili. Prima e dopo il parto, capita di sentirsi insicuri e inadeguati per il nuovo ruolo. In questo momento è normale sentirsi più fragili. L’importante è non aspettare a chiedere un supporto.

“Dipende da come mi abbracci”, il servizio per le mamme e i papà che stanno attraversando una fase delicata per l’attesa o la nascita di un bambino, mette a disposizione un’équipe di ostetriche, psicologi, pedagogisti e assistenti sociali a sostegno dei genitori prima della nascita e nei primi mille giorni di vita del bambino.

Il supporto è completamente gratuito, anche con intervento domiciliare.

Crescere un bambino è un percorso difficile. Ma con il giusto sostegno puoi percorrerlo con serenità e fiducia.

Dipende da Come mi abbracci è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso da Spazio Aperto Servizi sui territori di Varese, Milano e Monza.

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a dipendedacomemiabbracci@proges.it oppure 338 7214894.