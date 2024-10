Luino potenzia il Diritto allo Studio: sei interventi per un’inclusione sociale sempre più forte

Di recente la Giunta comunale di Luino ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2024/2025. Si conferma così il proprio impegno a favore dell’educazione e della crescita degli studenti del territorio, provando a rimuovere le differenze che impediscono l’accessibilità ai servizi per alcune fasce di popolazione.

Supporto agli studenti diversamente abili

Tra i punti salienti del piano, si evidenzia il potenziamento dell’assistenza dedicata agli studenti diversamente abili, non solo attraverso un incremento delle risorse economiche ma grazie anche ad un rafforzamento del coordinamento e della supervisione tra il Comune e le scuole, per garantire un sostegno più efficace e mirato sull’esigenza particolare.

Razionalizzazione delle risorse per le Scuole dell’Infanzia

Le risorse destinate alle Scuole dell’Infanzia restano invariate, ma grazie alla collaborazione con i Presidenti delle strutture scolastiche, sono state attivate nuove strategie per una gestione più razionale e ottimizzata delle spese.

Progetti didattici storici e novità

Il Comune conferma il proprio sostegno ai progetti didattici consolidati, come il percorso di conoscenza del territorio in collaborazione con il CAI, il teatro e i laboratori di pittura. Anche il progetto di nuoto, limitato quest’anno alle classi terze, continua a rappresentare un’importante offerta formativa. Tra le novità più rilevanti, emerge il progetto dedicato all’Archivio Sereni, che coinvolgerà tutte le scuole di Luino, dalle primarie agli istituti superiori. Questo prevede percorsi formativi per docenti e un concorso per studenti, con un iniziale contributo del Comune che potrà aumentare in futuro in base agli sviluppi del progetto.

Servizi di pre e doposcuola potenziati

Grande attenzione è stata riservata ai servizi di pre e doposcuola, con il lancio di una sperimentazione presso il plesso di Luino centro, che estenderà l’orario del doposcuola fino alle 18:00. In collaborazione con educatori specializzati, il progetto prevede attività creative, educative e di intrattenimento per rendere il tempo trascorso al doposcuola più interessante e coinvolgente per i bambini.

Interventi di manutenzione sugli edifici scolastici

Durante l’estate, il Comune ha realizzato numerosi interventi di manutenzione sugli edifici scolastici, con lavori di tinteggiatura, adeguamento alle normative di sicurezza, rifacimento di alcuni bagni presso la scuola di Luino centro e la sostituzione dei serramenti. A breve sarà completata anche la sostituzione delle tapparelle presso il refettorio della Scuola di Motte. Altro intervento strutturale di grande valore è quello ai bagni al piano terra dell’Istituto Comprensivo delle Scuole elementari di Luino centro.

Servizi mensa e trasporto scolastico

Il servizio mensa prosegue con l’impegno del Comune nei controlli costanti sulla qualità del cibo e sulla soddisfazione degli utenti. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio è gestito in parte con mezzi comunali e in parte in appalto ad Autolinee Varesine srl. Il Comune di Luino rinnova così il proprio impegno per garantire a tutti gli studenti un’educazione e formazione di qualità grazie a servizi sempre più efficienti e inclusivi.

Enrico Bianchi, sindaco di Luino: «Sono linee di intervento importanti che dimostrano, ancora una volta, il grande impegno dell’amministrazione verso il settore scolastico e il diritto di tutti di accedere ai servizi offerti. In particolar modo voglio porre l’accento sul progetto Sereni che porterà le giovani generazioni a conoscere e scoprire un autore fondamentale della storia letteraria italiana che a Luino è nato e ha vissuto. Palazzo Verbania ne conserva la memoria e il materiale scientifico da lui prodotto. Con la speranza che un domani anche il grande pubblico possa venire a contatto con tutto questo, trovo fondamentale iniziare con i ragazzi».

D’accordo anche Antonella Sonnessa, vicesindaca con delega alle politiche scolastiche: «Siamo particolarmente soddisfatti dell’approvazione di questo Piano per il Diritto allo Studio. Esso rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione a favore dell’inclusività e del benessere di tutti i nostri studenti. Il potenziamento dell’assistenza ai ragazzi diversamente abili, ad esempio, è un segnale forte della nostra attenzione alle esigenze di chi ha più bisogno, e questo non solo in termini di risorse economiche ma anche attraverso un costante dialogo e coordinamento con le scuole per offrire un supporto personalizzato e mirato. In un contesto di risorse sempre più limitate, abbiamo lavorato per ottimizzare la gestione delle scuole dell’infanzia senza ridurre i fondi, ma piuttosto razionalizzando le spese in collaborazione con la dirigenza scolastica. Il nostro obiettivo è quello di garantire la massima qualità dei servizi, nonostante le sfide economiche di questo tempo per gli Enti locali. Il nostro impegno, come Amministrazione, continuerà a essere quello di rimuovere le barriere che impediscono di accedere a una formazione di qualità. Crediamo che l’educazione sia un diritto fondamentale e lavoreremo sempre affinché ogni studente a Luino abbia le migliori opportunità. Infine pensiamo che sia anche un modo per ‘legarli’ al territorio che crede molto il loro sperando che, dopo varie esperienze di studio e lavorative, tornino a frequentare la nostra città».