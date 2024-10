Massimo Maganuco vince a Bellaria e si qualifica ai Mondiali di Boston

Lo scorso 12 ottobre al PalaCongressi di Bellaria, in provincia di Rimini, il varesino Massimo Maganuco ha vinto una gara internazionale di body building che avrà un risvolto particolarmente importante.

Questo risultato infatti ha permesso a Maganuco di qualificarsi al Mondiale di categoria che si disputerà a Boston nel prossimo mese di novembre. Si tratta, nel dettaglio del mondiale organizzato dalla World Natural Bodybuilding Federation, ovvero la massima federazione internazionale dedicata al culturismo naturale. Una disciplina che nelle proprie regole esclude il ricorso alle pratiche di doping.

L’evento di Bellaria – intitolato “Imperium Battle” – è stato organizzato dalla WNBF Italy, l’emanazione italiana della WNBF. Maganuco si è imposto nella categoria Master Over 40 body building e quindi volerà a Boston per gareggiare in questa classe di atleti.