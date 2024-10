Milano, anziano salvato dai Carabinieri mentre tenta di lanciarsi dal balcone

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano sono intervenuti tempestivamente ieri, 1 ottobre, nel quartiere Baggio, salvando un 89enne che tentava di gettarsi dal balcone del suo appartamento al quinto piano.

Grazie alla pronta segnalazione dei familiari e al coordinamento della centrale operativa, i militari sono riusciti a trattenere l’uomo, afferrandolo per la cintura dei pantaloni e mettendolo in salvo con l’aiuto di una seconda pattuglia. L’anziano è stato trasportato all’ospedale “Fatebenefratelli” per precauzione.