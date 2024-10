Muore dopo una lite per le carte da gioco, annullata la serata del mercoledì al Centro Pertini di Legnano

I giovani del Centro Pertini Il Salice di Legnano, dopo la tragedia accaduta martedì 1 ottobre, hanno deciso di annullare l’evento in programma questa sera, mercoledì 2 ottobre: «Abbiamo preso questa decisione – spiegano i ragazzi – nel rispetto della famiglia di Vincenzo Gibilaro, il legnanese conosciuto come Enzo, deceduto ieri pomeriggio».

Il fatto, al vaglio degli inquirenti, è accaduto nel cortile del centro Pertini e ha turbato la comunità del quartiere Mazzafame. Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe accusato un malore a seguito di un litigio scoppiato durante il gioco delle carte, che in realtà sarebbe da tempo vietato dall’organizzazione.

È, infatti, dal periodo della pandemia che il Centro Pertini ha “bandito” il gioco delle carte all’interno del bar per cercare di “contenere gli animi dei giocatori”. Una scelta che ha destato non poche polemiche. Sembrerebbe che i due protagonisti, quindi, si siano portati le carte da casa e si siano sfidati come d’abitudine nell’area esterna del Centro proprio dove è poi scoppiata la violenta lite e dove il 78enne ha accusato un malore. Ad indagare è la Polizia di Stato di Legnano che ha già raccolto tutte le testimonianze del caso. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso in quanto i due litiganti si sarebbero anche picchiati.

Nel frattempo i giovani del Centro Pertini hanno pensato di annullare la loro serata dj set “Selecta del Salice”. Una iniziative che si tiene tutti i mercoledì sera.