Nessun uragano minaccia l’Europa, parola di Paolo Valisa

L’uragano Milton, quello che in queste ore si è abbattuto sulla Florida, non rappresenta un pericolo per l’Europa. Lo conferma, e lo spiega, Paolo Valisa, direttore del Centro Geofisico Prealpino.

«Sebbene gli uragani possano occasionalmente arrivare in Europa dopo essersi formati nei Caraibi, attraversare la Florida e risalire lungo la costa orientale degli Stati Uniti fino a raggiungere l’Irlanda, non è questo il caso – dice Valisa -. Milton, infatti, è nato nel Golfo del Messico e la sua traiettoria prevista lo porterà verso l’Africa, evitando il continente europeo».

Ogni tanto qualche “residuo” d’uragano arriva fino in Europa, come sta accadendo in questi giorni con l’ex-uragano Kirk, ma porta solo forti venti e intense precipitazioni.

«Anche qualora un uragano raggiungesse l’Europa, il fenomeno si presenterebbe sotto forma di semplice perturbazione, avendo perso il calore accumulato nelle acque tropicali – continua Valisa – Ciò ridurrebbe notevolmente la sua intensità, rendendolo ben diverso dalle tempeste devastanti che colpiscono le aree tropicali».

Scongiurato il pericolo di un’imminente, importante, perturbazione, cosa accadrà nelle prossime ore nel Varesotto? Per quanto riguarda le previsioni meteo locali, Valisa rassicura su un imminente miglioramento del tempo. La pioggia che ha caratterizzato gli ultimi giorni si attenuerà nel pomeriggio, lasciando spazio a schiarite. Domani, venerdì 11 ottobre, le temperature non supereranno i 18°C, con la possibilità di nebbia al mattino. Sabato sarà nuvoloso, ma con bassa probabilità di pioggia e massime intorno ai 16°C. Domenica, il sole tornerà a splendere, seppur con temperature che non andranno oltre i 18°C. Insomma, ci attendono classiche giornate autunnali.