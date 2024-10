Novità nel settore dei B&B. In Camera di Commercio a Varese un convegno dedicato

L’Associazione BBVarese, in rappresentanza dei suoi soci e delle oltre 2500 strutture extralberghiere della provincia di Varese, invita a partecipare al convegno dedicato alle novità nel settore della ricettività turistica.

Un settore in crescita

Il comparto delle strutture extralberghiere, che include B&B, case vacanze, locazioni, foresterie, ostelli, campeggi ed altro, rappresenta oggi un pilastro fondamentale dell’offerta turistica provinciale, superando in termini di posti letto il settore alberghiero.

Focus sul convegno:

Data e luogo: 24 ottobre 2024, dalle 14.30 alle 16.30, presso la suggestiva sala immersiva della Camera di Commercio di Varese.

Temi:

CIN e BDSR: Aggiornamenti sui termini di iscrizione e sull’utilizzo del Codice Identificativo Nazionale.

Sicurezza: Le dotazioni obbligatorie per garantire la sicurezza degli ospiti.

Tassa di soggiorno: Novità in arrivo.

Decreto Salva Casa: Impatti positivi per le strutture ricettive.

Regolamentazioni: Un focus sui diversi tipi di affitti brevi (domande e risposte).

Perché partecipare?

Il convegno rappresenta un’opportunità per:

Gestori professionali e familiari: Approfondire le normative e le best practice per una gestione efficiente e in regola delle proprie strutture.

Amministratori locali: Comprendere l’importanza del settore extralberghiero per lo sviluppo turistico del territorio nella diversità regolamentare delle varie tipologie.

Relatori: Dal Ferro Alfredo – Presidente BBVarese

Alessandro Lombardi – Ufficio Turismo Provincia di Varese

Geom. Claudio Bistoletti – Studio AP Progetti Tradate

Iscrizioni gratuite

Per partecipare, è sufficiente compilare il seguente modulo online:

https://forms.gle/D8dGmucfz2yUYB2c6