Oggi nel Varesotto supera i 100mila iscritti: il gruppo di VareseNews cuore pulsante della provincia

Il gruppo Facebook Oggi nel Varesotto ha recentemente superato la soglia i 100mila followers. Fondato da VareseNews, questo spazio virtuale è nato per riunire chi vive, lavora e ama la provincia di Varese, diventando un punto di riferimento per la condivisione di notizie, eventi e iniziative locali. La comunità si è allargata nel tempo, accogliendo non solo residenti, ma anche chi, pur lontano, desidera mantenersi aggiornato su ciò che accade nel Varesotto. (nella foto di Nadia Rossi in Oggi nel Varesotto il Caffè Clerici al tramonto a Luino)

Oggi nel Varesotto si distingue per la vivacità e varietà dei contenuti condivisi, che spaziano dagli appuntamenti del tempo libero, come sagre, raduni e spettacoli, agli eventi culturali e dibattiti. Qui ogni membro può pubblicare le proprie iniziative, favorendo un ambiente di interazione continua e contribuendo a promuovere una provincia dinamica e ricca di occasioni di incontro.

Dalle feste popolari agli annunci di interesse per la vita quotidiana, il gruppo è diventato un prezioso strumento di aggregazione: la redazione di VareseNews ringrazia tutti i membri attivi per il raggiungimento di questo importante traguardo, che testimonia il forte legame e l’impegno dei varesini verso il loro territorio.