Prima sconfitta in campionato per la Varesina: al Desenzano tre punti e primo posto

Prima sconfitta in campionato per la Varesina. La squadra di mister Marco Spilli esce sconfitta dalla sfida dello stadio Tre Stelle contro il Desenzano. La formazione di casa ha vinto per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Battistini al 18’ del primo tempo. Il tiro dagli undici metri se l’è guadagnato Mirko Petrella, bravissimo a puntare Gianola, il quale lo ha steso all’interno dell’area. Una volta ottenuto il vantaggio, i padroni di casa sono stati bravissimi a gestire la partita. Infatti, c’è da segnalare la grandissima prestazione difensiva della squadra allenata da mister Marco Gaburro che ha sistematicamente bloccato sul nascere i tentativi della Varesina. Le Fenici non sono riuscite quasi mai a creare problemi alla retroguardia della formazione gardesana se non nei minuti finali con colpo di testa di Coghetto, sugli sviluppi di una punizione battuta da Ghioldi, nei minuti finali. Al contrario, i biancazzurri hanno sfiorato il raddoppio nel corso della ripresa, quando su una delle tante ripartenze hanno creato una doppia clamorosa occasione, prima con Camarlinghi e poi con Origlio, ma entrambe le conclusioni sono state intercettate sulla linea da uno strepitoso Mapelli. Grazie a questa vittoria, il Desenzano vola in testa alla classifica a quota 17. Alle sue spalle ci sono Varesina, Ospitaletto e Sant’Angelo con 16 punti.

Fischio d’inizio

Il Desenzano inizia la partita con un 4-3-3. Davanti all’estremo difensore, Virvilas, ci sono Spaltro, Melani, Tomas e Turelli. In mezzo, il capitano Mirko Gori è supportato da Origlio e dall’ex Polenghi. In avanti fa rumore l’assenza di Alberto Paloschi, il quale viene sostituito da Battistini. I due esterni offensivi sono Petrella e Barranca

Mister Marco Spilli conferma in blocco lo stesso Undici impiegato mercoledì. In porta c’è Chironi, davanti a lui il terzetto formato da Coghetto, Mapelli e Cosentino. Sulle fasce Miconi e Bobbo, mentre al centro Guidetti e Gianola. In avanti Sali e Gasparri affiancano Bertoli.

Il direttore di gara è il signor Roberto De Stefani da Udine ed è coadiuvato dagli assistenti Marco Alfieri di Prato e Danilo Barretta da Pistoia.

Primo tempo

Il primo squillo della gara è del Desenzano con Origlio che calcia con il destro da posizione defilata, ma trova Chironi che si accartoccia e blocca a terra. La Varesina risponde con una bella azione orchestrata da Bertoli che smista un pallone per Bobbo che arriva sul fondo e mette in mezzo per l’accorrente numero 9, il quale viene stoppato sul più bello dalla difesa di casa. Al 12’, Sali sfiora il vantaggio con un destro a giro che esce di poco alla sinistra di Virvilas. Al 17’, calcio di rigore in favore del Desenzano conquistato da Mirko Petrella, il quale è protagonista di una bella incursione dalla fascia destra e nel tentativo di superare in velocità Gianola viene steso. Sul dischetto va Battistini che non sbaglia e fa 1-0. Chironi tocca il pallone con la punta delle dita, ma non riesce ad evitare il gol del vantaggio. Dopo la rete dei padroni di casa la partita sostanzialmente si blocca, frutto di tante interruzioni dovute a parecchi falli commessi da entrambe le parti, la Varesina prova in tutti i modi a pungere in avanti, ma i tentativi vengono costantemente respinti dalla retroguardia di mister Marco Gaburro. Al termine dei 3 minuti di recupero si chiude la prima frazione con il Desenzano che va al riposo avanti 1-0.

Secondo tempo

La Varesina prova da subito a rimettere a posto la situazione con Gianola che tenta la conclusione dalla distanza, che viene sporcata da una deviazione ed esce di poco. Per il resto, la gara continua sulla falsa riga di quanto accaduto nei primi 45 minuti. La Varesina prova a spingere, ma la difesa biancazzurra resiste bene agli assalti rossoblù. I padroni di casa sono sempre pronti a sfruttare le ripartenze e alla metà del secondo tempo vanno ad un passo dal gol del raddoppio con Camarlinghi che viene liberato da Origlio, e calcia a botta sicura, ma Mapelli salva sulla linea. Il palone respinto arriva sui piedi di Origlio che da pochi passi centra anche lui il difensore numero 23. A concludere questa azione prolungata ci pensa Camarlinghi che non inquadra però lo specchio della porta. La Varesina cerca in tutti i modi una scintilla per pareggiare la gara, la più grande occasione arriva al quarto minuto di recupero con una punizione di Ghioldi, il quale da posizione defilata sulla sinistra calcia sul secondo palo, dove Coghetto interviene di testa e mette in mezzo un pallone vagante pericolosissimo che sfila per tutta l’area di rigore, senza che nessuno riesca a trovare la deviazione vincente. La sfida termina con il Desenzano che porta a casa i tre punti e vola in testa alla classifica. Prima sconfitta in campionato per le Fenici che non riescono a sfatare il tabù dello stadio Tre Stelle.