Puliamo il Mondo 2024: a Cardano si parte dal bosco e dalla brughiera

Il Comune di Cardano al Campo ha organizzato l’evento “Puliamo il Mondo – Per un clima di pace”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della pace attraverso l’azione comunitaria. L’evento è legato alla giornata nazionale promossa da Legambiente e si svolgerà con la collaborazione di Progitec e altre realtà del territorio.

L’evento è previsto per domenica 6 ottobre, dalle 9:00 alle 12:30, con ritrovo all’Area Feste di Cardano al Campo in Via Carreggia, che tornerà così ad aprirsi alla cittadinanza.

Dopo una breve presentazione in cui verranno fornite importanti linee guida per la pulizia e il trattamento dei rifiuti, proseguiremo con la divisione in squadre e la suddivisione delle zone di intervento. La giornata sarà dedicata alla pulizia e alla cura della brughiera, un ecosistema prezioso che merita di essere sempre più conosciuto e preservato.

“Invitiamo le realtà del territorio e tutti coloro che desiderano contribuire a un verde pulito a partecipare; sarà un’opportunità per unirci come comunità, imparare l’importanza della sostenibilità e fare la differenza nel nostro ambiente”.

Per garantire un’esperienza sicura, i partecipanti sono invitati a indossare abbigliamento adeguato – pantaloni lunghi e calzature chiuse – e, se possibile, a portare guanti da lavoro, mentre altro materiale

per la raccolta verrà messo a disposizione da Progitec srl.

Il tutto si concluderà con il ritrovo verso le ore 12, sempre all’area feste, dove sarà allestito un piccolo rinfresco per tutti e tutte.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento verrà riprogrammato per domenica 13 ottobre.

Si prega di controllare il sito web del Comune per ulteriori informazioni e aggiornamenti.

“Unisciti a noi per contribuire a un ambiente più pulito e sano. Insieme possiamo fare la differenza!”