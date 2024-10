Quale scuola scegliere? A Saronno tre incontri e un “salone” per aiutare i ragazzi a trovare il percorso giusto

Quale scuola scegliere dopo le medie? Anche quest’anno l’InformaGiovani e il Comune di Saronno propongono ai ragazzi e alle loro famiglie l’iniziativa “Next school” con tre incontri e uno spazio espositivo dove le scuole superiori e gli istituti di formazione professionale del territorio presenteranno le strutture e i servizi formativi proposti.

Martedì 5 novembre il primo incontro: dalle 18 all’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario il primo incontro, proposto dall’Informagiovani. Tema “Cosa pensano i miei?”, ovvero le aspettative della famiglia in un momento di confronto con Gianluca Salvati, pedagogista della cooperativa sociale Stripes di Rho.

Verranno offerti ai genitori degli strumenti utili per riconoscere ed elaborare le motivazioni che li portano a “spingere” i figli verso determinati percorsi scolastici. e a capire come supportare in modo corretto la loro scelta. L’incontro è a partecipazione libera e gratuita.

Sabato 9 novembre dalle 9 alle 17, all’Ipsia Parma di via Mantegazza 25 ci sarò lo “SpaziOrientamento” organizzato dall’InformaGiovani, una giornata in cui studenti e insegnanti di tutte le scuole secondarie di secondo grado di Saronno e di diverse altre scuole del territorio incontreranno gli studenti di terza media e le loro famiglie per illustrare le diverse offerte formative e favorire una scelta consapevole.

Giovedì 14 novembre, all’Auditorium Aldo Moro dalle 18, il secondo incontro proposto dall’InformaGiovani. Dalle 18 rivolto a genitori ed insegnanti. “Scegliere la scuola: riflessioni e informazioni” il tema del dialogo con Laura Caruso, referente per l’area Orientamento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese.

Durante l’incontro si parlerà di come è cambiato il Sistema educativo di istruzione e formazione e verranno illustrate le caratteristiche dei diversi percorsi formativi liceali, tecnici e professionali.

Infine martedì 19 novembre, sempre all’Auditorium A. Moro con inizio alle 18, per l’ultimo incontro di orientamento l’InformaGiovani invita gli studenti di terza media a “Liberi dalla paura di sbagliare” con Gianluca Salvati, pedagogista della Cooperativa sociale Stripes di Rho per provare dando un nome e un contenuto alle paure a ridimensionarle e a scoprirsi capaci di scegliere.

Tutti gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita. Per ulteriori informazioni: 02.96704015 informagiovani@comune.saronno.va.it