Ravioli giganti da Lonate Ceppino alla conquista del mondo per il World Pasta Day

Il 25 ottobre, il mondo si unisce sotto il segno della pasta per celebrare il World Pasta Day 2024. Un evento che non è solo una festa culinaria, ma una vera e propria celebrazione globale dell’eccellenza italiana che da secoli porta in tavola sorrisi e convivialità. Promosso dall’Unione Italiana Food insieme all’International Pasta Organisation (IPO), ogni anno la manifestazione mette in luce una “capitale” simbolica per i festeggiamenti, e per l’edizione 2024 il titolo spetta a Filadelphia, città che dagli anni Settanta ha abbracciato la cultura italiana con passione, rendendo la pasta un elemento imprescindibile delle sue cucine.

L’Italia si conferma leader mondiale nella produzione di pasta, con oltre 3,9 milioni di tonnellate prodotte nel 2023 (-1,9% rispetto al 2022) e un fatturato di 8,1 miliardi di euro (+5,4%). Gli italiani sono anche i maggiori consumatori, con un consumo medio pro capite di 23,3 kg all’anno, superando Tunisia (17 kg), Venezuela (15 kg), Grecia (12,2 kg) e Perù (9,9 kg). Inoltre, oltre la metà della pasta prodotta in Italia (56%) viene esportata: 2,2 milioni di tonnellate (-3,7%) per un valore di 3,8 miliardi di euro (+3%). In sintesi, gran parte della nostra pasta finisce sulle tavole di tutto il mondo.

E, tra le eccellenze che si trovano sulle tavole di tutto il mondo c’è anche quella “Made in Lonate Ceppino”, prodotta dal raviolificio Lo Scoiattolo, la cui sede è nel comune del tradatese. Quest’anno, la novità da loro realizzata, destinata ai mercati internazionali e perfetta per celebrare il World Pasta Day è rappresentata dai Ravioli Giganti, frutto di un processo produttivo brevettato dall’azienda, che permette di ottenere questo maxi formato.

«Siamo gli unici a livello industriale a sviluppare questi ravioli dal maxi formato – Spiega Matteo Di Caro, Export and Business Development Director e rappresentante della terza generazione dell’azienda – Abbiamo brevettato il processo produttivo dopo oltre un anno di lavoro prototipale e test. Il risultato è un prodotto altamente innovativo, che permette ai consumatori di preparare, servire e gustare a casa un piatto degno di un ristorante italiano di qualità».

I tre gusti attualmente disponibili (Ricotta e Spinaci, Pomodoro e Mascarpone, Burrata e Tartufo), realizzati con il loro marchio internazionale “Bottega Giulio” stanno riscuotendo grande successo in Spagna, Francia, Canada e USA, ma sono previste espansioni imminenti anche in Regno Unito, Cina, Corea, Giappone, Nuova Zelanda, Australia e Taiwan.

Resta da vedere se i Ravioli Giganti si aggiungeranno alla classifica dei piatti di pasta più ordinati dagli stranieri durante le loro vacanze in Italia, stilata da una ricerca del Touring Club Italiano con l’Unione Italiana Food: attualmente, sul podio della Top 10 troviamo gli Spaghetti alla Carbonara (7,8 su una scala da 0 a 10), seguiti dalle Lasagne alla Bolognese (7) e dalla Pasta al Pomodoro (6,9). A seguire, Spaghetti alle Vongole (6,8), Bucatini all’Amatriciana (6,7), Spaghetti Cacio e Pepe (5,3), Tortellini in Brodo (4,3), Pasta alla Norma (3,8), Trofie al Pesto (3,4) e Orecchiette con Cime di Rapa (2,9).