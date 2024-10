Reguzzoni entra ufficialmente in Forza Italia

«Diamo il nostro caloroso benvenuto a Marco Reguzzoni che, aderendo oggi formalmente a Forza Italia, oltre a mettere a disposizione la sua esperienza politica ed imprenditoriale, darà un contributo fondamentale per far crescere ancora il nostro partito in Provincia di Varese dopo l’ottima performance alle recenti elezioni europee».

Queste le dichiarazioni del segretario provinciale di Forza Italia Varese Simone Longhini e del vicesegretario regionale Giuseppe Taldone che annunciano “presto nuove adesioni”.

«La sua esperienza e i suoi valori liberali e federalisti – spiegano – , in un momento strategicamente importante per la nostra regione con l’autonomia alle porte, saranno fondamentali per l’ulteriore crescita del nostro movimento a livello territoriale.

Siamo certi che Marco saprà mettersi a disposizione del territorio con la consueta passione, spirito di servizio e capacità di fare squadra nell’interesse comune del partito».