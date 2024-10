Tra cultura e anniversari prende il via la 30esima edizione dell’Accademia Teatro Franzato

Quella appena iniziata e che si protrarrà fino al 2025 è una stagione ricca e densa di iniziative ed eventi per il Teatro Franzato. Ed anche una stagione piena di anniversari relativi a tutte le attività che la storica compagnia varesina propone sul territorio.

Nei prossimi mesi la compagnia di Paolo Franzato festeggerà infatti la 30esima edizione dell’Accademia Teatro Franzato (la prima e la più longeva scuola teatrale fondata a Varese con corsi di Pedagogia teatrale per bambini, ragazzi e adulti), con vari laboratori nelle sedi di Varese, Porto Ceresio e Cuasso al Monte. Nel periodo tra gennaio e marzo 2025 toccherà alla Rassegna “Pomeriggi teatrali” (rassegna di spettacoli pomeridiani al Salone Estense di Varese) che compie 20 anni. E infine tra marzo e luglio del prossimo anno festeggerà i 30 anni anche il Festival “Teatro & Territorio”, il più longevo festival delle arti performative creato a Varese città e provincia, con varie collaborazioni e spettacoli con e per bambini, ragazzi e adulti), periodo marzo-luglio 2025.

A questi programmi, che contengono ciascuno una serie di eventi, si aggiungono i 40 anni di carriera di Paolo Franzato, particolare anniversario che vedrà diverse manifestazioni nelle tante iniziative proposte.

Il programma della 30esima edizione dell’Accademia Teatro Franzato

Iniziate già a settembre 2024 proseguiranno fino all’estate 2025 le diverse attività didattiche e pedagogiche: si propongono gruppi laboratoriali per bambini, ragazzi, giovani e adulti articolati nelle sedi di Varese, Cuasso al Monte e Porto Ceresio.

«Le attività proposte attingono ai principali stili e tecniche del teatro contemporaneo, di ricerca e sperimentazione, pedagogico e antropologico dei maggiori artisti internazionali, elemento da sempre distintivo e che ha sempre caratterizzato artisticamente, didatticamente e culturalmente la nostra scuola – spiega Paolo Franzato – Siamo stati pionieri e tuttora esponenti della Pedagogia teatrale nella città e nella provincia di Varese, divenendo oggetto di studio in vari ambiti accademici, sia nelle Università italiane (Milano, Bologna, Firenze), sia all’estero (Zurigo, Bergen), sia per il Progetto Erasmus. Decine di migliaia gli allievi coinvolti. Sette le tesi accademiche (6 di laurea, 1 di tirocinio) svolte sul nostro lavoro. Varie le pubblicazioni editoriali e innumerevoli gli articoli. Il lavoro trasversale a tutte le attività è quello di utilizzare le attività teatrali come strumento per una crescita relazionale che sia una autentica esperienza, vissuta con consapevolezza, verso una reale inclusione sociale che crei appartenenza e condivisione, nel rispetto delle differenze e nella valorizzazione delle diversità, considerate come risorse e come valori per una pacifica convivenza. Il lavoro si fonda su una ricerca approfondita sui grandi registi-pedagoghi e padri fondatori del teatro del XX secolo. Tutte le attività sono sempre state organizzate in collaborazione con il Comune di Varese e sono ulteriormente patrocinate dalla Provincia di Varese, dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus e dall’Università degli Studi dell’Insubria».

Laboratori

VARESE: Martedì pomeriggio h 17.30/19.00 Gruppo Ragazzi dal 7 Gennaio 2025 + sera h 20.30/22.30 Gruppo Adulti dal 4 Marzo 2025 presso spazio Hub Varese Corsi, via Maggiora 10, località Calcinate del Pesce

PORTO CERESIO: Laboratorio permanente di ricerca e formazione teatrale per Adulti (settembre 2024/luglio 2025)

CUASSO: attività presso il Nuovo Teatro di Cuasso al Monte

Tutti i laboratori saranno rivolti anche alla preparazione di performance e spettacoli. Svariate come ogni anno le collaborazioni di docenti e artisti tra cui Marco Rodio, Riccardo Trovato, Monia Biscioni, Laura Bonariva, Piera Bonati, Marcella Magnoli, Maura Marenghi, Alessandro Mezzanotte, Raffaele Campolattano, Davide Del Vitto, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Irene Terzaghi, Chiara Zanzi.

Direzione culturale e pedagogica di Paolo Franzato.

Sono previste partnership e collaborazioni con Agenzia formativa della Provincia di Varese, Associazione culturale Poiesis, Ecateatro, Comune di Varese, Fondazione comunitaria del Varesotto, Hub Varese Corsi, Just Creative, Laboratorio Porto Teatro, Liceo scientifico Ferraris di Varese, Nuovo Teatro di Cuasso al Monte, Proloco di Cuasso al Monte, Provincia di Varese e Università degli Studi dell’Insubria.

Informazioni: 347 4657358 (dalle 17 alle 19)

• www.franzato.it/info

• www.facebook.com/TeatroFranzato