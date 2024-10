Tre punti pesanti per la Varesina che batte il Club Milano 3-2

La Varesina è riuscita ad ottenere tre preziosissimi punti nella trasferta dello Stadio “Brera” contro il Club Milano grazie ad un rocambolesco 3-2. La squadra di mister Marco Spilli è andata in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Mazia, imbeccato da un bellissimo assist del capitano Marco Gasparri. Il pareggio della squadra di casa è arrivato nel finale del primo tempo grazie ad una conclusione di Rankovic sporcata da Mapelli che ha spiazzato Chironi. Nel secondo tempo la partita è rimasta equilibrata fino al 34’ minuto della ripresa, quando l’espulsione di Cattaneo per doppia ammonizione ha spalancato le porte alla vittoria rossoblù. Infatti, le Fenici dopo appena due minuti dall’espulsione hanno trovato il gol del vantaggio grazie ad un colpo di testa di Mapelli sugli sviluppi di un corner. Il risultato viene arrotondato alla fine del tempo regolamentare da Bertoli che ha finalizzato alla perfezione un contropiede condotto da Miconi. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di mister Manuel Scalise ha provato in tutti i modi a rimanere in partita e al 45’+2 è riuscita a mettere a segno il gol del definitivo 3-2 con Costa. Grazie a questa vittoria la Varesina è riuscita a mantenere le tre lunghezze di distacco dalla capolista Ospitaletto, oggi vittoriosa nella sfida d’alta classifica con il Sant’Angelo. Gli arancioni domenica prossima saranno di scena proprio al Varesina Stadium. Inoltre, i rossoblù ora sono da soli in seconda posizione, alla luce del pareggio tra Pro Sesto e Desenzano.

Fischio d’inizio

Mister Manuel Scalise schiera il Club Milano con un 3-5-2. Davanti al portiere Stucchi c’è il terzetto composto da Rigo, Cattaneo e Baschirotto. Sulle corsie laterali spazio a Foschiani e Alvarez, mentre in mezzo al campo ci sono Dell’Acqua, Tolomello e Rankovic. In avanti il tandem composto da Biancheri e Ekwalla Dioh.

La Varesina risponde con il solito 4-2-3-1. Tra i pali Chironi, davanti a lui il quartetto composto da Miconi, Coghetto, Mapelli e Giorgi. In mezzo Rosa affianca Guidetti. Alle spalle di Bertoli agiscono Mazia, Guri e Gasparri.

Arbitra l’incontro il signor Nicolò Trombello di Como coadiuvato dagli assistenti Francesco Minerva di Lecce e Stefano Sibilio di Brindisi.

Primo tempo

Inizia forte il Club Milano con Rankovic che allo scoccare del primo minuto di gioco lascia partire un tiro velenoso dalla distanza, costringendo Chironi a fare la prima parata della gara. La Varesina risponde subito presente con Gasparri che avanza sulla fascia destra e mette un pallone a rimorchio per Mazia che tira verso la porta e trova la deviazione di Bertoli che per poco non riesce a beffare il portiere avversario. All’11, Rosa pesca in area Mazia, il quale controlla e calcia, ma trova la deviazione provvidenziale di Rigo che salva i suoi. Al 23’, Ekwalla Dioh prova un grande slalom tra le maglie rossoblù, ma una volta arrivato al limite dell’area calcia troppo debolmente e Chironi blocca facilmente. Al 24’ la Varesina passa in vantaggio con un gol di Mazia; il numero 15 è stato bravo a farsi trovare all’altezza del secondo palo per sfruttare il traversone perfetto di Gasparri e ad insaccare il pallone alle spalle di Stucchi. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare con una doppia occasione, prima con Dioh e poi con Biancheri entrambi stoppati da due ottime parate del solito Chironi. Alla mezz’ora ancora un’occasione per i biancorossi con un colpo di testa di Biancheri che si spegne di poco sul fondo. Al 34’ le Fenici sfiorano il raddoppio con un contropiede condotto da Mazia fino al limite dell’area avversaria per poi scaricare per Bertoli che calcia a botta sicura, ma trova i guantoni di Stucchi. Al 39’, il Club Milano trova il gol del pareggio con Rankovic che calcia dalla distanza e trova la deviazione fortuita di Mapelli che beffa Chironi. Il primo tempo si chiude dopo 2 minuti di recupero con il punteggio di 1-1.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Guri si rende pericoloso con un colpo di testa terminato fuori di poco. Al 6’ ancora Varesina pericolosa con Guidetti che con un destro dal limite dell’area sfiora il palo. Al 10’ Biancheri viene si ritrova a tu per tu con il portiere della Varesina e quest’ultimo è bravissimo ad evitare lo svantaggio. Al 18’ Biancheri ci prova con un bel sinistro da fuori area, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 34’, possibile svolta nella partita perché Cattaneo commette un fallo su Ghioldi lanciato verso l’area avversaria e viene ammonito per la seconda volta ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo. La Varesina a questo punto si butta in avanti e sfiora il gol con una conclusione di Mapelli respinta da Stucchi. Sul corner seguente, battuto da Gianola dalla bandierina di destra, lo stesso Mapelli colpisce di testa e insacca il gol del nuovo vantaggio per la Varesina. Al 45’ Bertoli riceve il pallone in area di rigore da Miconi e con il sinistro sfonda la rete e fa 3-1. Al 2’ minuto dei 5 concessi Costa riapre la partita con un sinistro potente scoccato dai 16 metri che si insacca alla sinistra di Chironi. Al 45’+5, Mouna Dioh crea l’ultimo pericolo della partita con un tiro da posizione defilata che viene bloccato da Chironi. Dopo quest’ultimo episodio si chiude la gara con la Varesina che sbanca lo stadio “Brera” di Milano Pero con il punteggio di 3-2.

CLUB MILANO – VARESINA 2-3 (1-1)

Marcatori: 24’ pt Mazia, 39’ pt Rankovic, 36’ st Mapelli, 45’ st Bertoli, 45’+2 st Costa

Club Milano (3-5-2): Stucchi; Rigo, Cattaneo, Baschirotto; Foschiani, Dell’Acqua (37’ st Pozzato), Tolomello (24’ st Costa), Rankovic (16’ st Capone), Alvarez (19’ st Sartorelli); E. Dioh (30’ st M. Dioh), Biancheri. A disp.: Monzani, Diouck, Pandini, Gualtieri. All.: Manuel Scalise

Varesina (4-2-3-1): Chironi; Miconi, Coghetto, Mapelli, Giorgi (7’ st Bobbo); Rosa (7’ st Gianola), Guidetti; Mazia (12’ st Cagia), Guri (24’ st Ghioldi), Gasparri; Bertoli. A disp.: Macchi, Isufi, Gondor, Sassi, Ghioldi, Gozzo. All.: Marco Spilli.

Arbitro: Nicolò Trombello di Como (Minerva e Sibilio)

Angoli: 7-7. Ammonizioni: E. Dioh, Biancheri e Cattaneo (CM), Giorgi e Rosa (V). Espulsioni: 34’ st Cattaneo. Recupero: 2’ + 5’