Colpo Varesina: basta Bertoli per superare l’Arconatese

La Varesina ingrana anche la seconda, ottenendo un pesante successo di misura, 1-0, sul campo dell’Arconatese. Allo stadio “Gianni Brera” di Pero, che ospita anche le gare interne del Club Milano, parte fortissimo la squadra di mister Marco Spilli, la quale riesce subito a mettere la testa davanti grazie alla rete siglata al 7’ dal bomber Marco Bertoli, che riceve un gran pallone da Guidetti e davanti all’estremo difensore avversario non fallisce l’appuntamento con la seconda marcatura stagionale, dopo il gol all’esordio, contro la Pro Palazzolo. A seguito del vantaggio, la Varesina è bravissima a controllare la partita alternando momenti di attesa e momenti di pressing. (Foto Facebook – Varesina)

Nel primo tempo la squadra casalinga non riesce ad essere pericolosa, se non in due situazioni sventate dalla retroguardia rossoblù. La squadra di Livieri inizia in maniera arrembante il secondo tempo e crea un pericolo con un cross velenoso del subentrato Medici diretto a Ravasi sul palo opposto, ma Cosentino è bravo ad anticipare il “7”, sventando così il pericolo. Una volta lasciati sfogare gli avversari la Varesina cerca a più riprese il gol del raddoppio, già vicino nella prima frazione con due punizioni velenose di Guidetti, e ci va vicina con Ghioldi e Gianola.

Alla fine la Varesina riesce a portare a casa il risultato e in classifica è appaiata ad altre tre squadre a punteggio pieno con 6 punti (Desenzano, Sant’Angelo e Ospitaletto). L’Arconatese continua nel suo periodo negativo incassando la seconda sconfitta dopo quella della prima giornata sul campo del Sant’Angelo. Le due squadre torneranno sul rettangolo di gioco mercoledì per il turno infrasettimanale valido per la terza giornata. Le Fenici ospiteranno il Breno, mentre gli oroblu andranno sul campo della Folgore Caratese.

Fischio d’inizio

Mister Giovanni Livieri schiera l’Arconatese con un 3-5-2. Tra i pali Greco, a sua volta protetto dallo stesso terzetto della prima giornata composto da capitan Luoni, Airaghi e Delcarro. Sulla fascia destra viene schierato per la prima volta da titolare in campionato l’ex Novara Caradonna, mentre a sinistra Menegazzo. In mezzo Mollica, Ronzoni e Cavagna. In avanti confermata la coppia composta da Ravasi e Gyimah.

Mister Spilli risponde con lo stesso schieramento della partita contro la Pro Palazzolo. In porta Chironi. Il reparto arretrato è formato da Coghetto, Cosentino e Mapelli. In linea mediana Guidetti, oggi capitano, e Gianola affiancati sulle corsie da Miconi e Giorgi. A supporto del bomber Bertoli, ci sono Guri e Sali.

Arbitra la sfida il signor Liberato Maione della sezione di Ercolano insieme agli assistenti Benzi e Moscolari.

Primo tempo

Al 7’ minuto, alla prima vera occasione da gol, la Varesina passa subito in vantaggio grazie a Bertoli: Guidetti approfitta di un passaggio sbagliato di Cavagna e lancia per il Nove che sorprende la retroguardia dei padroni di casa e solo davanti a Greco non perdona e porta in vantaggio le Fenici. Una vera risposta dell’Arconatese arriva al 25’ con Ronzoni che allarga a sinistra per Menegazzo, con quest’ultimo che mette in mezzo e Gyimah di testa manda la sfera alta sopra alla traversa. Al 36’, la Varesina va vicina al raddoppio con Guidetti che prova a sorprendere Greco da un calcio di punizione battuto dalla lunga distanza, da posizione leggermente defilata a sinistra, e con il destro mira il primo palo con il portiere dei padroni di casa che sventa la minaccia e mette il pallone in calcio d’angolo. Al 40’ ci riprovano gli oroblu con Caradonna che viene imbeccato da Mollica con un filtrante e calcia in diagonale ma troppo debolmente e Chironi blocca a terra. Pochi minuti più tardi, Guidetti ci riprova da calcio piazzato, stavolta da posizione più invitante, e con il destro lascia partire una sassata destinata sotto la traversa, costringendo Greco ad un colpo di reni per alzare il pallone in corner. Il primo tempo si chiude dopo appena un minuto di recupero con la Varesina che va a riposo in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

L’Arconatese inizia il secondo tempo con un atteggiamento più aggressivo rispetto alla prima frazione. Medici mette in mezzo un pallone forte e teso e Cosentino è bravissimo a chiudere in calcio d’angolo, anticipando l’intervento a botta sicura di Ravasi. La Varesina sfiora ancora il raddoppio ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione, stavolta con il destro va Gianola e la sua conclusione che sfila a fil di palo alla sinistra del portiere dei padroni di casa. Ancora rossoblù con un tiro dalla distanza di Ghioldi che viene deviato da Greco. La squadra di Livieri crea un altro pericolo al 33’ con il neoentrato Sokhna che raccoglie un pallone vagante nel cuore dell’area di rigore si gira, ma calcia alto, sciupando così una ghiotta occasione per il pareggio. Nel finale l’Arconatese prova in tutti i modi ad abbattere il castello difensivo della Varesina che difende con ordine e respinge sistematicamente i tentativi di cross e di tiro degli avversari. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della partita con le Fenici che sbancano lo stadio “Gianni Brera” e ottengono il secondo successo consecutivo.