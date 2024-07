Arona è ancora campione d’Italia: sesto scudetto per i 65ers

I campioni sono ancora loro. Gli Arona 65ers, che lo scorso anno perdettero il titolo italiano di flag football dopo una striscia di quattro scudetti, tornano sul trono nazionale di questa disciplina al termine delle finali a otto disputate a Pero (Milano) nel weekend del 27 e 28 luglio.

Nel match per il titolo gli arancio-verdi del Lago Maggiore si sono imposti con un netto 48-14 sui Maddogs Milano, completando un cammino che li ha visti grandi protagonisti. In semifinale Arona aveva battuto i Panthers Parma mentre i campioni uscenti dei Refoli Trieste si sono “incagliati” nel girone di qualificazione e non sono riusciti a restare tra le migliori quattro.

La finale sul terreno del “Gianni Brera” di Pero ha messo di fronte i 65ers ai Maddogs, la formazione più giovane del campionato con diversi atleti molto interessanti in chiave futura. Arona però non ha lasciato scampo ai milanesi andando subito in vantaggio con un lancio di Omar Passera per Gabriele Di Meo e con successiva try ben ricevuta da Emanuele Mascelli. Passera poco dopo ha lanciato in meta anche Davide Cilento per il 14-0, punteggio ulteriormente cresciuto (21-0) con un successivo touchdown.

I novaresi hanno quindi proseguito l’opera con il secondo touchdown firmato da Cilento nonostante la crescita difensiva dei Maddogs. A ridosso della fine del primo tempo un lancio corto per Andrea Mora in endzone e la successiva trasformazione hanno dato ai 65ers il 35-0 e la seria ipoteca sulla vittoria finale.

Nella ripresa Milano ha sbloccato il risultato con il 17enne Christian Lomazzi ben servito da Franchi che, nel frattempo, aveva rilevato il quarterback titolare Barzan. La try da due punti di Thomas Greco Ina ha tenuto ulteriormente vivi i Maddogs ma Arona ha replicato con il quinto touchdown, secondo a opera di Mora per il 41-8. Poco dopo di nuovo festa anche per un altro 2007, Gabriele De Mio, per il 48-8. Ad alleviare il ko milanese la marcatura nel finale di Fiore per il 48-14 finale.

A completare l’opera, per gli Arona 65ers, anche i due premi individuali previsti al termine della manifestazione. Il quarterback Omar Passera è stato infatti eletto MVP dell’attacco mentre il compagno di squadra Lucas Rivella è stato votato miglior giocatore della difesa.