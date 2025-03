Aqua di Ispra: profumi che raccontano ricordi e emozioni

Un ricordo d’infanzia imbottigliato, un’emozione trasformata in profumo. Così nasce Aqua di Ispra, la linea di fragranze naturali e artigianali ideata da Daniela Ferrari, che ha scelto di raccontare la sua storia attraverso la memoria olfattiva.

Aqua di Ispra è un vero e proprio omaggio al paese di Ispra, dove Daniela ha trascorso gli anni dell’infanzia e della giovinezza (e dove ancora vive e lavora).

Ogni profumo viene creato in collaborazione con un laboratorio olfattivo dove vengono utilizzate materie prime biologiche e di altissima qualità e l’alcool è estratto da barbabietola.

Il risultato? Sette profumazioni (altre sono in lavorazione) che raccontano emozioni, istanti, paesaggi e sensazioni, come un album di ricordi da respirare ogni volta che si sente il bisogno di “tornare a casa”.

La missione di Aqua di Ispra è chiara: offrire un prodotto di nicchia totalmente naturale, capace di parlare direttamente al cuore. Ogni fragranza è diversa, pensata per incontrare gusti e sensibilità differenti, ma tutte hanno un elemento in comune: lavorano a livello emozionale e frequenziale, grazie agli oli essenziali e all’uso di cristalli e pietre energetiche che potenziano la qualità vibrazionale del prodotto.

Dopo il successo ottenuto a Ispra, dove è possibile acquistare i prodotti all’erboristeria “L’albero della vita”, è stata da poco inaugurata ad Arona la prima boutique di lusso firmata Aqua di Ispra. La scelta della città non è casuale: Daniela ha vissuto e studiato qui, alle medie e superiori, e tornare ad Arona è stato come tornare nella sua “comfort zone”, in una seconda casa. La boutique ha subito attirato grande curiosità e apprezzamenti, sia per l’eleganza del luogo che per la qualità e l’originalità delle fragranze proposte.

La linea Aqua di Ispra propone spray per tessuti e ambienti, profumatori per auto e armadi, boccette con bastoncini, oli essenziali concentrati e candele. È già in lavorazione una linea corpo, che includerà creme e eau de parfum, in uscita nei prossimi mesi.

Aqua di Ispra è acquistabile anche direttamente dallo shop online, anche se le profumazioni sono pensate per essere scelte dal vivo, per consentire al cliente di “sentire” la propria emozione. Sul sito vengono descritte note olfattive e sensazioni per accompagnare al meglio l’esperienza.

Aqua di Ispra è più di un marchio: è un piccolo gioiello incastonato sulle rive del Lago Maggiore, nato dal cuore e dal desiderio di condividere la bellezza della memoria. «Mi auguro che ognuno trovi la sua Ispra», dice Daniela. E guardando il successo crescente di questo progetto profumato, sembra proprio che in tanti abbiano già iniziato a cercarla.