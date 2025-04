Gli stop ai treni previsti ad aprile sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola

Continuano gli impegnativi lavori di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana per l’adeguamento tecnologico della linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola. Anche ad aprile sono previsti due momenti di stop alla circolazione dei treni, in attesa poi delle più impegnative chiusure previste in estate.

Dalle 22.40 di sabato 5 aprile alle ore 5.25 di lunedì 7 aprile 2025 è prevista un’interruzione della tratta Gallarate – Rho, per cantiere d’installazione del sistema di sicurezza ERTMS.

Di fatto la interruzione riguarda l’intera giornata di domenica.

I treni a lunga percorrenza sono soppressi nella tratta Milano-Domodossola: saranno limitati a/da Domodossola lato Nord; le corse da Venezia saranno limitate a Milano Centrale.

I treni Regionali avranno origine da Arona.

A fine mese i cantieri riguarderanno la tratta lungo il Lago Maggiore, tra Arona e Premosello, dalle ore 00.01 del 25 aprile alle ore 23.59 del 27 aprile 2025, sempre per lavorazione ERTMS/PC80.

Anche in questo caso i treni a lunga percorrenza come già indicato.

I treni regionali saranno limitati alla tratta Gallarate-Arona o limitati a Rho.

Un’altra interruzione è prevista anche sulla linea Novara – Domodossola. Per lavori propedeutici alia realizzazione nuovo apparato e nuova precedenza di 750 m nella stazione di Cressa – Fontaneto il 13 aprile 2025 saranno soppressi e sostituiti con autobus i treni regionali 11417-11404 -11406 – 11427.