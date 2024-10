Troppa Imoco per la UYBA: le biancorosse perdono 3-0, ma mostrano segnali positivi

Tutto secondo pronostico. La Eurotek UYBA Busto Arsizio perde per 3-0 (25-15, 25-22, 25-14) contro le padrone di casa della corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Nonostante il risultato, la squadra di Giovanni Caprara ha mostrato sprazzi di buon gioco, specialmente nel secondo set e nella prima metà del terzo parziale.

Wolosz e compagne si sono dimostrate troppo forti per la UYBA, che ha schierato in campo la regista Boldini in diagonale con Obossa, le centrali Van Avermaet e Sartori, le schiacciatrici Piva e Kunzler, e il libero Pelloni.

Nel primo set, le biancorosse hanno iniziato bene, con Obossa autrice di 4 punti, riuscendo a opporre resistenza soprattutto grazie a un buon muro-difesa. Tuttavia, Conegliano ha sempre mantenuto il vantaggio, grazie ai colpi di Haak e Lanier, che hanno rispettivamente messo a segno 5 e 6 punti, chiudendo il set 25-15.

Nel secondo set, Caprara ha cambiato le carte in tavola, inserendo Olaya per Kunzler e Howard per Sartori. Olaya ha subito avuto un impatto positivo da posto 4, segnando 5 punti, e la UYBA ha preso il comando anche grazie al contributo di Piva (5 punti), Obossa e Howard (15-18). Alcuni errori, però, hanno consentito alle venete di pareggiare e, nel finale, Fahr e Haak hanno portato Conegliano al successo per 25-22.

Nel terzo set, la UYBA ha provato a rimanere in partita, con Obossa e Piva efficaci al servizio (2 ace a testa). Tuttavia, la Prosecco Doc ha imposto la propria forza, portandosi sul 14-10. Caprara ha provato nuove sostituzioni, ma il set è stato ormai compromesso e Conegliano ha chiuso rapidamente sul 25-14.

Isabelle Haak è stata la top scorer con 16 punti, seguita da Lanier (MVP) con 12. Per la Eurotek UYBA, Obossa ha segnato 13 punti con il 41%, mentre Piva ne ha messi a segno 11.

Alla fine del match coach Caprara è abbastanza soddisfatto, anche se non molto contento dell’atteggiamento in ricezione: “Avevamo di fronte un avversario difficile, le ragazze sono state brave anche se mi è piaciuto poco l’atteggiamento in ricezione: potevamo essere più aggressive, ma come prima uscita posso ritenermi abbastanza soddisfatto. C’è tanto da lavorare ma non sono preoccupato, possiamo fare un percorso importante, nonostante la poca esperienza di tutte le atlete”.

Il tabellino

Prosecco Doc Imoco Conegliano Eurotek UYBA Busto Arsizio 3-0 (25-15, 25-22, 25-14)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Gabi 5, Seki, Lubian ne, De Gennaro (L), Haak 16, Wolosz, Adigwe 1, Lanier 12, Lukasik, Chirichella 4, Fahr 7, Bardaro (L2). All. Santarelli, 2° Barbato.

Eurotek UYBA Busto Arsizio: Howard 2, Pelloni (L), Moroni (L2) ne, Piva 11, Olaya 5, Van Avermaet 11, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori, Obossa 13, Frosini 2, Kunzler 1, Boldini 1, Scola. All. Caprara, 2° Barbolini.

Note: Conegliano ace 6, errori 8, muri 5. UYBA: ace 3, errori 6, muri 2. Durata set: 25′, 34′, 24′. Spettatori: 4730