Un altro poker per la Solbiatese, l’Fbc Saronno di Roncari inizia con un ko

(Foto Facebook – Samuele Lucchi – Solbiatese Calcio 1911)

La Solbiatese prova a fare il vuoto e nell’anticipo in casa della Vergiatese si impone con un altro netto 4-0. Quattro marcatori diversi per i nerazzurri (Torraca, Scapinello, Martinez e Manfrè) per salire a quota 19 punti e iniziare a scavare il solco. Il Mariano prova a tenere il passo vincendo 3-2 a Sedriano, mentre si stacca l’Ardor Lazzate che pareggia 2-2 in casa contro l’Ispra; nerazzurri avanti con De Bernardi, l’Ardor ribalta con una doppietta di Marioli ma il definitivo pareggio lo sigla Garcia nella ripresa.

Esordio amaro per Fiorenzo Roncari sulla panchina dell’Fbc Saronno: al “Colombo-Gianetti” a prendersi i tre punti è il Pavia che trova il doppio vantaggio con Perna e Poesio nel primo tempo e nel secondo gestisce, nonostante il gol di Mammetti accorci le distanze.

Tre punti se li prende la Caronnese che passa 2-1 contro la Lentatese grazie alle reti di Savino e Sorrentino, mentre la Sestese cade 3-2 a Rho non riuscendo a completare la rimonta dopo il momentaneo 3-0 dei ragazzi di mister Roberto Gatti.

Prima gioia stagionale per il Legnano che batte 2-0 la Base 96 (leggi qui), terminano in parità le sfide tra Meda e Cinisello (1-1) e tra Casteggio e Robbio (0-0).