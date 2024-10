Un autunno tra libri e teatro a Samarate. “Siamo in debito con Angelo Prandoni”

Prende avvio la nuova stagione di eventi culturali a Samarate, animati dalle proposte di Samarate Loves Books, che punta in alto proponendo non solo incontri con la lettura e gli autori, ma anche con l’idea di riportare il teatro in città.

Una “alleanza” con il mondo dell’associazionismo che viene rivendicata come metodo di lavoro dal sindaco Alessandro Ferrazzi: «L’Ufficio Cultura del Comune di Samarate con la nuova Amministrazione ha come obiettivo quello di divulgare iniziative di carattere culturale, artistico e letterario. A tal fine verranno promossi nuovi progetti sia autonomamente che in collaborazione con associazioni del territorio».

Il Comune ha concesso patrocinio a tutti gli eventi di Samarate Loves Books. «Questa settimana avrà inizio “Mercoledì Letterari, incontri con autori”, un insieme di cinque incontri letterari in collaborazione con l’associazione Samarate Loves Books, durante i quali gli autori verranno intervistati da Consuelo Sozzi presso la Biblioteca comunale di via Borsi».

Poi ci sono gioà in vista la sperimentazione curiosa dello “speed date letterario” al 22 ottobre e ancora il ritorno del teatro per bambini, con il primo appuntamento domenica 27 ottobre (è una vera rassegna, cinque spettacoli pomeridiani nell’atrio del munciipio, a cura di Progetto Zattera di Martin Stigol).

«Portare il teatro ragazzi a Samarate era un sogno di Samarate Loves Books, un sogno che ha incontrato il favore dell’amministrazione comunale avviando così una collaborazione stretta e aprendo il Palazzo Municipale anche alla cultura, con l’obiettivo di avvicinare e invitare i cittadini a usufruirne» dice ancora Ferrazzi.

«Mi sento di voler aggiungere che ho fortemente voluto la ripresa di questa modalità di fare cultura a Samarate perché una parte, una profonda parte di me, è consapevole di essere in debito con una grande persona: Angelo Prandoni, ex Direttore della Biblioteca di Samarate. Un uomo che con eleganza, umorismo e profonda intelligenza ha portato sul nostro territorio l’amore per i libri, la cultura e la bellezza attraverso innumerevoli conferenze su arte, architettura e musica. Angelo lo ricorderò sempre per l’uomo brillante e acuto che era, e per gli insegnamenti che mi ha dato quando abbiamo lavorato insieme in Biblioteca e all’Ufficio Cultura di Samarate».