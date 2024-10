Ritorno al teatro e dialoghi letterari: Samarate Loves Books moltiplica la cultura

Samarate Loves Books, reduce da un’estate di appuntamenti letterari sotto il campanile, coglie questi primi giorni di autunno per presentare la programmazione dell’inverno alle porte.

«Due eventi al mese per grandi e piccini»: così esordisce Consuelo Sozzi, presidente dell’associazione con l’agenda piena di proposte. L’obbiettivo? non solo libri e non solo adulti.

Volare – rassegna di teatro per l’infanzia è per l’appunto la novità della stagione.

«Portare nuovamente il teatro ragazzi a Samarate era un nostro sogno. Da quando abbiamo cominciato a collaborare con Matin Stigol la fantasia è diventata non più così remota e finalmente quest’anno ce l’abbiamo fatta», sorride Sozzi.

«L’entusiasmo è collettivo tanto che alcuni commercianti del territorio offriranno la merenda ai bambini e alle bambine».

Infatti, per quattro domeniche pomeriggio (da ottobre a gennaio) alle ore 15.30 nell’atrio del palazzo comunale, saranno accolti bambini e bambine dai 3 ai 12 anni per assistere alle divertenti rappresentazioni teatrali di Bottega teatrale, Pamela Mastrorosa, Teatrino dell’Es e Matin Stigol.

Bottega Teatrale al 27 ottobre presenterà “Varietà pupazzi”, Pamela Mastrorosa al 24 novembre porterà in scena”Mettici il cuore”, al 15 dicembre Teatrino dell’es porterà “Un mondo carico di burattini”. Ripresa e ultimo appuntamento al 6 gennaio con “I tre porcellini”, di Progetto Zattera-Martin Stigol.

Qui il link per confermare la propria partecipazione.

I mercoledì letterari

Per gli adulti e tutti quelli interessati al mondo della letteratura faranno loro ritorno i

Mercoledì letterari. Un mercoledì al mese (da ottobre a febbraio), alla Biblioteca

comunale di Samarate alle ore 20.45, Consuelo Sozzi dialogherà con gli autori e le autrici.

Saranno presenti le librerie del territorio e/o le case editrici per consentire l’acquisto dei libri e i firmacopie durante i quali sarà possibile chiacchierare con Patrizia Emilitri (che porta il libro “Il mio dovere”, al 16 ottobre), Isabella Antonacci (“Era solo una bambina”, 13 novembre), Graziano Gala (“Papoff”, 10 dicembre, accompagnato dalla proiezione di un corto di Salvo Illegittimo), Patrizia Rossetti (15 gennaio) e Mario Debernardi (“Oltre la sbarra la libertà”, 12 febbraio).

Anche qui le novità non sembrano mancare: uno showcooking a cura del ristorante

samaratese Al sedici affiancherà il dialogo sulla cucina con i Promessi Sposi. con Patrizia Rossetti, al 15 gennaio.

“Facciamo due chiacchiere”, lo speed date letterario per i giovani

Ultimi ma non per importanza i giovani: per loro lo stop alle presentazioni letterarie e il via a un nuovo modo di condividere la cultura. Così nasce la proposta Facciamo 2 chiacchiere.

Una sorta di speed-date letterario sul tema dei sogni e dell’autunno.

A coppie per un tempo limitato si avrà modo di parlare di romanzi, poesie, frasi ad effetto,

aforismi, rappresentazioni teatrali, series e canzoni. Che siano essi anonimi, d’autore o

personali non importa.

Lo switch delle coppie repentino e possibilità di esprimersi con dei post-it

accompagneranno le conoscenze e la condivisione. Al termine the e biscotti per tutti.

E altre sorprese in attivo a Natale

Ecco le prime nuove proposte. Non solo libri, ma anche teatro, musica e tv; non solo adulti,

ma anche giovani e bambini.

Ma le sorprese non finiscono qui: con l’avvicinarsi del Natale, sono in arrivo tre grandi

appuntamenti con autori di rilievo nazionale, pronti a portare sotto l’albero nuove storie e

riflessioni.

Un’occasione preziosa per trasformare i mesi più freddi in momenti caldi di cultura,

emozioni e scambi autentici. Samarate è pronta a vivere un inverno fatto di storie, incontri e sorprese natalizie che lasceranno il segno.