Con Volare e Varietà Pupazzi il teatro per bambini torna a Samarate

Parte domenica 27 ottobre Volare, la nuova rassegna di teatro per l’infanzia promossa nell’ambito della nuova edizione di Samarate loves books.

Progetto Zattera Teatro ha preparato per l’occasione quattro appuntamenti, tutti la domenica pomeriggio alle ore 15.30 nell’atrio del palazzo comunale, a cura di altrettante compagnie teatrali. Gli spettacoli sono pensati per bambini e bambine dai 3 ai 12 anni e per le loro famiglie.

Il primo spettacolo in programma è Varietà pupazzi (foto in alto) della compagnia Bottega teatrale in programma sabato 27 ottobre alle ore 15.30.

Il 24 novembre Pamela Mastrorosa porterà in scena”Mettici il cuore” mentre il 15 dicembre tocca al Teatrino dell’Es proporre “Un mondo carico di burattini”.

L’ultimo appuntamento della rassegna è nel giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, con “I tre porcellini” di Progetto Zattera teatro con Martin Stigol.

Al termine si ogni rappresentazione gli spettatori saranno invitati a consumare una merenda insieme offerta da alcuni commercinti del territorio che sostengono l’iniziativa.

Qui il link per confermare la propria partecipazione.

Ingresso gratuito.