Racconti e libri riportano la gente in piazza a Samarate

Le piazze d’estate si riempiono solo con le sagre della salamella?

C’è chi è convinto che ci siano altre vie e tra questi ci sono quelli (ma sarebbe più giusto dire quelle, ché sono soprattutto donne) di Samarate Loves Books. Che in questo fine luglio in provincia, a due passi da Malpensa, propongono un piccolo calendario di iniziative di “libri in piazza”.

Sottotitolo: “Racconti d’estate sotto il campanile”, animando appunto la piazza centrale della cittadina. Mercoledì 24 luglio è andato “in scena” il primo appuntamento e “in scena” è espressione giusta, perché il protagonista stato Martin Stigol, il simpatico attore-narratore italo-argentino che ha portato “Pollicino e altre storie”, una lettura teatrale per conquistare bambini e bambine d’ogni età (e anche i loro genitori, perché ogni storia per bambini a teatro è anche una storia per i grandi).

Ora si prosegue venerdì 26 luglio a Villa Montevecchio, con le “letture a ciel sereno” alle 17.30.

Mentre mercoledì 31 luglio alle 20.45 si torna in piazza un ospite ben conosciuto, un cantore della provincia: Andrea Vitali presenta “Eredi Piedivico e famiglia”.

Il prolifico medico-scrittore qui lascia la amata ambientazione lacustre per raccontare invece un altro luogo – un paese agricolo della Bassa bresciana – dentro al canone (molto gradito al pubblico in anni recenti) della saga familiare. A introdurlo nella serata in piazza ci sarà Consuelo Sozzi.