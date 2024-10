Un concerto per celebrare i 45 anni di Solidarietà e Servizi a Busto Arsizio

Mercoledì sera, con un teatro Fratello Sole gremito, si è svolto un concerto per festeggiare insieme a lavoratori, soci e amici i 45 anni di Solidarietà e Servizi, la cooperativa sociale di Busto Arsizio che si fregia del titolo di “prima cooperativa sociale in provincia di Varese”: con i suoi 506 lavoratori, si prende cura di 5.014 persone con disabilità, all’interno dei vari servizi per l’autismo, per l’autonomia e con progetti di inserimento lavorativo.

Una lunga e bella storia fatta di lavoro, umanità, relazioni e professionalità. All’insegna di una gratitudine, sottolineata dai rappresentanti delle istituzioni. “Devo ringraziarvi con il cuore per tutto quello che fate per la nostra città» – sottolinea Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio, dove ha sede principale Solidarietà e Servizi.

Gratitudine ripresa anche da Domenico Pietrantonio, presidente del Consiglio di Gestione della Cooperativa. «Questo spettacolo che abbiamo condiviso con tutti voi – evidenzia, rivolto al pubblico – vuole essere il modo per festeggiare e ringraziare ognuno di voi per quella passione, quell’umanità e quella professionalità che mettete in atto ogni giorno nel prendervi cura di persone disabili e fragili in situazioni che sono spesso impegnative e complesse.”

IL CONCERTO

Per la prima volta sul palco di un teatro, i 18 ragazzi e ragazze dei Centri Socio Educativi “Bussola”, “Polaris” e del Servizio di Formazione all’Autonomia “La stella”, insieme con i propri educatori, sono stati in grado di coinvolgere e regalare emozioni. Durante lo scorso anno, in collaborazione con la scuola musicale Niccolò Paganini di Legnano, hanno partecipato ad un laboratorio musicale che li ha portati a mettere in scena uno spettacolo di parole e musica. Quello che hanno proposto al Teatro Fratello Sole. Tra gli invitati anche uno special guest, Chicco Gussoni, uno dei chitarristi più richiesti nel panorama nazionale. Durante la serata ha regalato al pubblico un pezzo tratto dal suo ultimo album e ha accompagnato il coro sulle note di “Strada Facendo” di Baglioni. “Con Chicco ci siamo conosciuti qualche mese fa, tramite una nostra dipendente – continua Pietrantonio. Abbiamo apprezzato molto che abbia scelto di essere qui con noi questa sera per condividere un pezzo della nostra storia.”

IL PRIMO PRESIDENTE

Presente anche il primo presidente Felice Colombo: «Sono partito con 10 amici nel lontano 1979. Nell’ incontro con famiglie con figli disabili, molto sole, il nostro desiderio è stato fin da subito quello di fare compagnia e di esserci… Mi commuove vedere che questo nostro desiderio si è tradotto oggi nello slogan della cooperativa “Mai più soli… Insieme ci riusciamo”. Mi commuove ancora di più vedere cosa è diventata oggi quella piccola realtà che alcuni giovani ragazzi e ragazze avevano iniziato. Questo per me è vedere la Provvidenza all’opera».

LA PREMIAZIONE DEL CREATIVITY CONTEST

È stato proprio Felice Colombo a premiare il Creativity Contest, il concorso interno alla cooperativa per il disegno del nuovo logo, aperto a tutti i dipendenti. “La cosa interessante – sottolinea Domenico Pietrantonio, – è stata la straordinaria partecipazione: 110 lavoratori si sono messi all’opera, producendo 61 loghi. Questo, a mio avviso, dice di un lavoro svolto con passione e di un senso di appartenenza alla Solidarietà e Servizi. E questo è l’aspetto più importante e che mi auguro possa crescere ogni giorno.”Il premio di 500€ in buoni Amazon è andato alla dipendente Tatiana Ciola, assistente sociale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Prossimo appuntamento, 18 ottobre alle ore 21 presso la Sala Pro Busto (via Cesare Battisti, 12 | Busto Arisizo) con lo spettacolo teatrale “Santa Impresa”, il secondo evento che la cooperativa ha pensato per festeggiare questi 45 anni insieme. Lo spettacolo sarà Il racconto della straordinaria impresa che realizzarono i Santi sociali piemontesi a Torino durante l’Ottocento. Metterà in scena le caratteristiche di un’opera di cura: professionalità e competenza insieme a un’umanità vera e profonda.