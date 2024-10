Un dipendente di Leonardo: “Le forze di sicurezza turche sono state tempestive”

Momenti di grande paura per i dipendenti di Leonardo che, durante l’assalto terroristico alla sede dell’Industria Aerospaziale turca, Tusas, nei pressi di Ankara, si trovavano nell’area sotto attacco. Il bilancio dell’attentato, rivendicato dal gruppo separatista curdo PKK è di 5 morti e 22 feriti, di cui alcuni molto gravi.

Ecco il racconto di un dipendente di Leonardo in Turchia, ingegnere residente ad Ankara da due anni:

Alle 16 di ieri sono stato avvisato da un collega dell’azione terroristica in corso presso l’azienda aerospaziale turca. A quel punto sono stati attivati i contatti con la Security aziendale e l’Ambasciata italiana in Turchia, come da prassi, per avere indicazioni circa eventuali misure da adottare.

All’Ambasciata abbiamo trasferito tutte le informazioni relative alle persone Leonardo presenti in loco: 8 in tutto, tecnici e ingegneri tra i 30 e 50 anni del comparto aerospaziale di Leonardo, in missione in regime di trasferta. Da quel momento l’Ambasciata ha gestito direttamente la situazione fino alla sua risoluzione. L’intervento delle forze dell’ordine turche è stato tempestivo e nel giro di poco tempo hanno messo sotto custodia e in protezione il personale Leonardo.

In serata, l’Ambasciata ha comunicato che la situazione era risolta e il personale ha potuto lasciare il luogo in sicurezza. Leonardo ha comunicato ai dipendenti in missione in Turchia di restare a riposo in attesa di ulteriori indicazioni. Tutti i colleghi hanno manifestato la propria tranquillità e la propria volontà di tornare al più presto possibile al lavoro. Inoltre, hanno espresso apprezzamento per come è stata gestita la sicurezza della vicenda.

