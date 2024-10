Un fine settimana di festa all’Oratorio di Uboldo

Festa grande nel fine settimana all’Oratorio San Pio di Uboldo, dove da venerdì 5 a domenica 7 ottobre sono in programma incontri, film e giochi e un raduno di moto e Vespe.

Si parte venerdì 4 con un aperitivo per il Gruppo adolescenti e giovani al bar dell’Oratorio e una visita guidata alla mostra “Il mio Purgatorio. Danmte profeta di speranza alla Casa dei padri Oblati di Rho.

Sabato 5 ottobre tutti vestiti in giallo per la proiezione del film Cattivissimo me 4 (con giochi, premi e pop corn) nella Sala della comunità.

Domenica 6 ottobre tanti momenti da trascorrere insieme a partire dalla Messa delle 11 con la benedizione degli astucci. Pranzo comunitario alle 12,30 e poi un lungo pomeriggio di giochi e animazione che si concluderà con un lancio di palloncini.

QUI LA LOCANDINA CON TUTTO IL PROGRAMMA