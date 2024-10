Un’altra voragine in via dell’Olmo a Sesto Calende, la seconda in due mesi

Mercoledì 16 settembre, si è verificato un nuovo cedimento della sede stradale in Via dell’Olmo, che ha nuovamente evidenziato le criticità legate a un ripristino eseguito solo parzialmente. La zona coinvolta è la stessa di due mesi fa ed è parte della proprietà privata del condominio. Ma se ad agosto la strada si aprì sotto il peso di un’asfaltatrice, questa volta è bastato un camion spurgo.

È successo nel pomeriggio, quando il camion è sprofondato con una ruota nell’asfalto durante una manovra. Fondamentale è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogru per sollevare il mezzo pesante e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto il Sindaco Giordani che ha coordinato tecnici e le forze dell’ordine che ha poi espresso un particolare ringraziamento ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale per la grande professionalità e dedizione dimostrata, contribuendo a mettere in sicurezza l’area e a bloccare il traffico nel minor tempo possibile.

Nel frattempo, la società Alfa ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione e definire l’intervento necessario per risolvere definitivamente il problema. Si stanno pianificando lavori strutturali di ripristino per garantire che un cedimento simile non si ripeta più in futuro e soprattutto per evitare che vengano coinvolte anche parti più ampie della carreggiata. Attualmente Via dell’Olmo resta chiusa al traffico.

«Comprendiamo il disagio che questa situazione sta creando ai residenti e agli automobilisti, ma la sicurezza della nostra comunità resta la priorità assoluta -ha dichiarato il Sindaco-. Siamo già al lavoro per assicurare un ripristino definitivo e nel minor tempo possibile».

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e informerà tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi e sui tempi di riapertura della strada.