La strada a Sesto Calende si apre sotto il peso dell’asfaltatrice

Alle ore 19:30 di giovedì 8 agosto i vigili del fuoco di Ispra sono intervenuti a Sesto calende in via dell’Olmo per un intervento insolito.

Una macchina asfaltatrice è infatti rimasta bloccata a causa di una voragine che si è aperta nella strada al suo passaggio.

Per liberarla dal buco è stato necessario anche l’intervento di una squadra dalla Sede di Varese con un’autogru. L’intervento della gru ha permesso di liberare il mezzo pesante.

Il mezzo era al lavoro nella stessa via, chiusa da lunedì 5 agosto proprio per la posa della nuova pavimentazione.