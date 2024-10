UYBA senza equilibrio: 40 errori e ko pesante contro Vallefoglia

[Foto UYBA]

Trasferta da dimenticare per la Eurotek UYBA Busto Arsizio che a Pesaro perde con un netto 3-0 (25-21, 25-18, 25-15) contro la Megabox Vallefoglia. Inesorabile il tabellino biancorosso che segna 40 errori complessivi per Lualdi e compagne, mai entrate davvero in partita.

La terza sconfitta consecutiva in campionato in altrettante gare per la Eurotek UYBA Busto Arsizio, risultato che evidenzia le difficoltà della squadra di coach Caprara, che fatica ancora a trovare un equilibrio, sia sul piano del gioco che sull’essere squadra. Una classifica pesante, che vede Busto ferma a zero e con i prossimi due turni che la vedranno impegnata contro Scandicci e Chieri.

La squadra di coach Pistola ha potuto contare sul ritorno di Simone Lee, titolare dal primo minuto e subito protagonista come MVP della partita con 13 punti e un 67% in attacco.

Nel primo set, la UYBA ha schierato la stessa formazione vista contro Bergamo, ma ha subito faticato, costringendo Caprara a inserire Kunzler al posto di Olaya a metà parziale per trovare maggiore equilibrio. Nonostante i tentativi di rimonta guidati da Obossa (6 punti) e i muri di Boldini, le padrone di casa, spinte da Bici (5 punti), hanno chiuso il set 25-21.

Il secondo set ha visto una UYBA più competitiva, con Kunzler in campo dall’inizio e Piva (5 punti e 56% in attacco) tra le protagoniste. Tuttavia, gli errori e il muro di Weitzel hanno permesso a Vallefoglia di prendere il largo, vincendo il parziale 25-18.

Nel terzo set, nonostante i cambi di Caprara, con Scola in regia e Howard al centro, l’andamento è stato simile ai precedenti: Vallefoglia ha dominato sin dall’inizio grazie alle prestazioni di Bici e Lee, chiudendo velocemente 25-15.

A referto, oltre agli errori biancorossi, emergono i 15 punti di Bici e i 13 di Lee, mentre per la UYBA la migliore realizzatrice è stata Piva con 10 punti, seguita da Obossa con 9. Da segnalare anche il buon ingresso di Kunzler, che ha chiuso con 7 punti e un ottimo 56% in attacco, oltre a un muro e un ace.

A commentare la partita, coach Giovanni Caprara, critico rispetto ai troppi errori ma fiducioso che solo con il lavoro in palestra si possa aggiustare il tiro: “La squadra si è fatta prendere dalla frenesia, spesso non è riuscita a ragionare durante la gara. Siamo andate male in battuta, 25% di errori dai nove metri non è sostenibile a questi livelli. L’attacco è andato bene solo a tratti, a inizio del secondo set, ma finora non abbiamo un attacco stabile. Anche il muro difesa non ha funzionato ed è venuta fuori una prestazione che ci rattrista molto, soprattutto per aver ancora visto la squadra mollare nell’ultimo set, così come avvenuto con Conegliano e Bergamo. In ogni caso non perdiamo la calma e affidiamoci al lavoro in palestra”.

Il tabellino

Ond. Savio Megabox Vallefoglia – Eurotek UYBA Busto Arsizio 3-0 (25-21, 25-18, 25-15)

Vallefoglia: Bici 15, Feduzzi, Micheletto ne, Giovannini 4, De Bortoli (L), Candi 6, Torcolacci ne, Perovic 1, Storck ne, Kobzar ne, Weitzel 8, Lee 13. All. Pistola.

Busto Arsizio: Howard 2, Pelloni (L), Piva 10, Olaya 3, Van Avermaet 5, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori, Obossa 9, Frosini 2, Kunzler 7, Boldini 3, Scola. All. Caprara.

Note. Vallefoglia: ace 3, battute errate 7, muri 6, errori 13. UYBA: ace 3, battute errate 13, muri 6, errori 40.