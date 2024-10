Varese Corsi: cosa parte a novembre?

In redazione ci siamo divertiti a studiare il programma di novembre di Varese Corsi. Ce n’è per tutti i gusti con proposte classiche ed altre particolarmente innovative. Per non perdere nulla, tutto il calendario completo è sul portale, ma noi abbiamo provato qui a fare una selezione per voi! Che dire? Buona ricerca e buon corso a tutti!

Enogastronomia

Da mercoledì 13 novembre Avvicinamento al Vino – 3 lezioni dalle 17:00 alle 19:00 presso Istituto De Filippi – per imparare i principi dell’analisi sensoriale del vino per identificare e classificare i vini con metodo e precisione – Scopri tutto qui

Da giovedì 14 novembre Pasticceria Base – 3 lezioni dalle 14:00 alle 18:00 presso Istituto De Filippi – per scoprire tutti i segreti della pasticceria imparando a lavorare materie prime e gli impasti di base, per realizzare i principali prodotti della pasticceria italiana – Scopri tutto qui

Domenica 17 novembre I fondamenti del BBQ – una lezione dalle 15:00 alle 18:30 presso Agricola Garden – per introdursi alle tecniche fondamentali di questa arte culinaria, in cui la conoscenza fa davvero la differenza – Scopri tutto qui

Ballo

Da lunedì 18 novembre Balli di gruppo e coreografici – 10 lezioni dalle 16:00 alle 17:00 presso hub di Varese Corsi Calcinate del Pesce – Insegnante Sabina Gomiero – Il corso è pensato per chi desidera imparare i balli di gruppo più famosi, spesso presenti nei luoghi di animazione, e per chi vuole cimentarsi in balli coreografici perfetti per le esibizioni – Scopri tutto qui

Da martedì 5 novembre Pizzica Salentina – 12 lezioni dalle 20:30 alle 21:45 presso aule e salone Motta – insegnante Silvia Laudisio e Paolo Melgiovanni – Il corso offre un’immersione nelle affascinanti danze popolari del Sud Italia – Scopri tutto qui

Sport e Fitness

Da sabato 9 novembre Nordic Walking – 6 lezioni dalle 10:30 alle 12:30 in esterna – insegnante Anselmi Natalina Emanuela – per avvicinarsi nella natura con una attività fisica completa e salutare per tutto il corpo – Scopri tutto qui

Da lunedì 11 novembre Pilates Young – 12 lezioni dalle 17:00 alle 17:45 presso scuola Canetta Sant’Ambrogio – insegnante Francesca Alba – per un allenamento fisico completo e personalizzato, attraverso esercizi mirati e controllati per promuovere il rinforzo muscolare, la postura ed il benessere psico-fisico – Scopri tutto qui

Lingue

Da lunedì 4 novembre Spagnolo A1/A2 – 20 lezioni dalle 09:30 alle 11:00 presso progetti da Vivere in Via Cavour – Il corso è progettato per chi vuole apprendere la lingua spagnola, per viaggiare e conversare – Scopri tutto qui

Da lunedì 4 novembre Tedesco (A1/A2) – 20 lezioni dalle 11:30 alle 13:00 presso Progetti da Vivere – insegnante Erica Cattoretti – In questo corso base si partirà da nozioni di grammatica, di vocabolario con esercizi e conversazioni base, per arrivare a dialoghi con situazioni tipiche di viaggio – Scopri tutto qui

Informatica e Digital

Da giovedì 7 novembre Instagram per liberi professionisti – 5 lezioni dalle 19:00 alle 21:00 presso Centro d’incontro Soranzo Avigno – insegnante Rita Padova Noemi – Il corso guiderà attraverso gli elementi fondamentali della piattaforma aiutando a definire una strategia efficace, a creare un piano editoriale accattivante e a produrre contenuti efficaci – Scopri tutto qui

Da giovedì 14 novembre Apple Experience – 3 lezioni dalle 20:30 alle 21:30 presso Elmec Informatica a Brunello – Il corso offre una guida pratica all’uso di iPhone e dell’Apple Watch, guidando alle funzionalità chiave dei dispositivi spesso conosciute e non utilizzate, con sessioni pratiche e dedicate guidate dagli esperti di Apple – Scopri tutto qui

Mente

Da lunedì 11 novembre Mindful Training – 4 lezioni dalle 19:00 alle 20:00 presso Salone della Motta – insegnante Francesco Bizzozzero – per approfondire le conoscenze sull’utilizzo delle tecnologie moderne ed innovative che stanno rivoluzionando i metodi di apprendimento, potenziamento ed allenamento mentale – Scopri tutto qui

Da sabato 16 novembre Workshop di Mindfulness – 3 lezioni dalle 15:00 alle 18:30 presso Salone della Motta – insegnante Massimiliano Moschella – per approfondire le tecniche per gestire lo stress e migliorare il benessere mentale e fisico – Scopri tutto qui

Disegno ed Arte

Da domenica 17 novembre Acquerello botanico moderno – 6 lezioni dalle 9:00 alle 12:00 presso hub di Varese Corsi a Calcinate del Pesce – insegnante Raffaella Selmo – Il corso è pensato per chi desidera esplorare l’arte dell’acquerello applicata alla rappresentazione botanica combinando tecniche tradizionali con stile moderno e contemporaneo – Scopri tutto qui

Teatro