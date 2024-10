Vera Jarach riceve la cittadinanza argentina a 96 anni

A 96 anni, Vera Vigevani Jarach ha ottenuto la cittadinanza argentina, un riconoscimento simbolico dopo 85 anni trascorsi nel Paese.

Nata in Italia, Jarach fuggì dalle leggi razziali fasciste e arrivò in Argentina nel 1939. La sua vita è stata segnata dalla tragedia: suo nonno morì ad Auschwitz e sua figlia Franca fu sequestrata durante la dittatura militare e uccisa nei “voli della morte”.

Madre di Plaza de Mayo e attivista per i diritti umani, ha deciso di saldare questa “deuda de honor” per celebrare la sua storia. Lei che ha vissuto due tra le più grandi tragedie dello scorso secolo, la Shoah e la dittatura argentina, ha una grande certezza: «davanti alle ingiustizie non bisogna mai stare zitti».