“Viva” chiude la stagione con un bronzo nella J/Cup

NOTIZIARIO UISP del 23 ottobre 2024

VELA – “Viva” è di bronzo nella J/Cup 2024

.

Viva ancora sul podio. Cala il sipario sulla stagione di regate J/70 Cup 2024, circuito organizzato da J/70 Italian Class che anche quest’anno si è affermato come il più competitivo e affollato nel panorama della monotipia nazionale. Dopo le tappe di Cala Galera, Riva del Garda e Malcesine, il Golfo dei Poeti e Lerici in particolare sono stati teatro dell’ultimo atto di stagione, valido anche come Campionato Italiano assoluto.

Lo scafo “Viva”, degli armatori Alessandro Molla e Tommaso Pavan, equipaggio affiliato alla Uisp, ha centrato per il terzo anno un obiettivo importante, il podio del circuito di stagione: dopo 26 regate completate con un totale di 130 equipaggi che si sono alternati tra le varie tappe, ha chiuso la stagione al terzo posto overall, alle spalle solo degli americani di “Rowdy” guidati da Richard Witzel e degli Italiani di “Notaro Team” che a Lerici hanno conquistato il titolo di campioni italiani.

«È stata una stagione lunga e molto impegnativa, abbiamo parecchie volte sognato un gran risultato, arrivando quasi a sfiorarlo – abbiamo controllato per qualche giorno la classifica dell’Europeo, siamo stati in top 10 al mondiale – ma purtroppo non abbiamo mai concretizzato. L’aspetto positivo è essere, per il terzo anno consecutivo, tra i tre miglior equipaggi della stagione – ha commentato il timoniere Alessandro Molla». Che poi ha proseguito: «Sugli aspetti sportivi della stagione, non c’è molto altro da aggiungere. Quello che mi sento di dire, invece, a fine annata, è che senza i nostri preziosissimi sponsor non avremmo potuto realizzare questo percorso, per cui a loro vanno i nostri ringraziamenti. Un grazie anche all’equipaggio che con energia, grinta e tanto divertimento ha condiviso con noi questa avventura».

A bordo di Viva hanno regatato Alessandro Molla, Tommaso Pavan, Flavio Favini, Nicholas Dal Ferro e Carlo Fracassoli.

BASKET – First League, avvio davvero scoppiettante

Seconda giornata nel campionato di basket UISP e in particolare nel torneo principale, la First League. Lunedì 14 ottobre arriva la meritata ed evidentissima vittoria del Just Drink It: nel big match con Irish Venegono, finisce 85-65 per i malnatesi a Venegono Superiore.

Due match si sono disputati martedì 15, con la vittoria in volata di Gavirate, che espugna la Marconi di via Adriatico; Fuco ko per 85-87. Bene il Montello Young, che vince agevolmente con Basket Venegono. 98-71 per i montelliani di Spissu in quel di Malnate.

Mercoledì 15 caratterizzato da 3 gare: bene la No Look Gerenzano, che espugna via Libia a Malnate; la Wool Va cede 55-74 a fine match. Prima vittoria stagionale per i Boosters che al Mario Porta che si impongono di 11 lunghezze a discapito dei Pink Panthers; 73-62 il finale che premia i ragazzi di Dalle Ave. Vince e convince Besozzo: gli Horses centrano la vittoria, superando di 23 lunghezze, il Deportivo Elite. Decisiva la ripresa, dopo 24 minuti incerti e tirati. Giovedì è tempo di due partite, con le vittorie dei Rams Daverio e di Borsano. Entrambe le compagini hanno vinto lontano dalle mura amiche, espugnando rispettivamente Ponte Tresa per 97-85 e Fagnano per 75-67.

NAZIONALE – La nuova “guida pratica” per asd e ssd realizzata da UISP

Le associazioni e società sportive dilettantistiche si trovano oggi ad affrontare nuove sfide, tra cui la riforma del terzo settore e la riforma dell’ordinamento sportivo. Come fare ad orientarsi? Ad esempio, consultando la Guida Pratica Uisp, realizzata dall’Uisp e curata dai consulenti di Arsea srl, Alessandro Mastacchi e Francesca Colecchia. Il testo è stato concepito nella forma di risposta ai quesiti che più comunemente vengono proposti agli sportelli di consulenza dei Comitati Uisp, articolandoli per materia di competenza.

In considerazione del rapido evolversi del quadro normativo, l’invito è dunque quello di restare aggiornati attraverso la Piattaforma web “Servizi Associazioni e Società sportive”, disponibile CLICCANDO QUI, e gli ordinari canali di comunicazione della Uisp, a partire da “Pagine Uisp”, newsletter di aggiornamenti e approfondimenti, marketing e opportunità per i soci Uisp, agenzia on line supplemento di Uispress, che raggiunge, ogni mese, le caselle mail di tutte i sodalizi affiliati e di tutti coloro che, gratuitamente, la vorranno richiedere cliccando sul banner dedicato nella home page del sito Uispnazionale www.uisp.it.