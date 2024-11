A Cocquio Trevisago tavola rotonda su impresa, credito e capitale umano

Giovedì 28 novembre alle ore 20 e 45, al Teatro Soms (via Malgarini) di Cocquio Trevisago, si terrà un evento che vedrà la partecipazione di imprenditori, professionisti e giovani in cerca di ispirazione e opportunità, a una Tavola rotonda intitolata “Impresa-Credito-Capitale Umano” .

L’iniziativa mira ad esplorare come il capitale umano, supportato da risorse finanziarie efficaci, possa rappresentare un motore fondamentale per la crescita e l’innovazione aziendale.

In un contesto economico caratterizzato da cambiamenti continui, conoscere le esigenze reali del mondo imprenditoriale rappresenta un vantaggio competitivo. Questo evento offrirà ai partecipanti strumenti per comprendere meglio le dinamiche del mercato e per valorizzare il proprio potenziale.

Durante la serata, i partecipanti avranno l’occasione di assistere a interventi di imprenditori e professionisti, che condivideranno esperienze e competenze essenziali per affrontare il mercato del lavoro in continua evoluzione. Tra i punti salienti, verranno presentati case study di aziende che hanno saputo coniugare capitale umano e risorse finanziarie per raggiungere il successo.

Alla Tavola rotonda parteciperanno: Gianni Cecchini, direttore dello stabilimento Colacem, Simona Binda, responsabile risorse umane Civelli Costruzioni srl, Massimiliano Barbieri, B.G. impianti srl, Roberto Beltrami, responsabile Agenzia Banca Credit Agricole Italia, Angelo De vecchi, advisor Poe zona Varese Banca Credit Agricole Italia, Marzia Rizzardi, ref. Capo Area Banca Credit Agricole Italia, Franco Colombo, presidente Confimi Insubria. Modera il giornalista Matteo Inzaghi direttore di Rete 55.