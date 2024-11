A Luino si accende il Natale con il ritorno della storica pista di pattinaggio

(Foto di Candido Quatrale)

Ritorna dopo anni la Pista di Pattinaggio in Piazza della Libertà a Luino, pronta a trasformare il centro cittadino nel cuore pulsante delle festività invernali. Questa nuova attrazione offre un luogo di ritrovo e divertimento per tutte le età. L’inaugurazione, in programma sabato 30 novembre 2024 ore 16, darà il via a una stagione di divertimento e tradizioni. La giornata inaugurale si aprirà con l’esibizione su ghiaccio della pattinatrice professionista Biellese Isabel Falcetto, subito dopo il taglio del nastro ufficiale.

«Siamo felici di tornare a Luino con la nostra pista di pattinaggio – affermano Massimo Mazzoleni e Riccardo Claudi, gestori della struttura –. La pista è situata nel cuore del centro cittadino e rappresenta un’occasione perfetta per passare del tempo insieme a famiglie e amici, godendosi l’atmosfera natalizia che caratterizza questa meravigliosa città».

La pista è aperta al pubblico da sabato 30 novembre 2024 fino alla fine di gennaio 2025, offrendo a tutti i visitatori l’opportunità di vivere l’emozione del pattinaggio su ghiaccio in un ambiente festoso. «L’amministrazione, in sinergia con il gruppo Luino in Festa – dichiara Serena Botta, assessore al Turismo, Cultura e Commercio del Comune di Luino – è felice di accogliere nuovamente la pista di ghiaccio, l’inaugurazione della pista coinciderà con l’apertura di Piazza Libertà, che dopo i lavori, tornerà ad essere vissuta.».

INFORMAZIONI GENERALI E BIGLIETTI

La Pista di pattinaggio rimane in Piazza della Libertà a Luino (Varese) da sabato 30 novembre 2024 fino alla fine del mese di gennaio 2025 ed è accessibile nei seguenti orari: lunedì a giovedì 10-20, venerdì, prefestivi e festivi 10-23. L’accesso alla struttura costa 10€ per gli adulti e 8€ per bambini sotto i 120cm, con la possibilità di rimanere quanto si desidera. Il noleggio pattini costa 2€, mentre il noleggio di orsetti o pinguini per aiutare la stabilità costa 5€ l’ora. È stata inoltre creata una convenzione dedicata alle scuole della zona grazie a cui le classi possono usufruire della pista di pattinaggio al prezzo agevolato di soli 3,50€ a studente (offerta valida valida esclusivamente durante le ore mattutine).