A Malnate un evento con “LeBuon&Pratiche” per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti

Quest’anno la settimana Serr (settimana europea per la riduzione dei rifiuti) é dedicata alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. A Malnate “LeBuon&Pratiche” ha deciso di prendere parte all’iniziativa. Come da obiettivo dell‘associazione, l’intento è quello di far ripensare alle azioni quotidiane e adottare, un gesto alla volta, buone abitudini per ridurre i rifiuti, riutilizzare gli scarti per riciclare correttamente. «Questa volta – spiegano gli organizzatori – ci siamo cimentate in cucina e abbiamo creato un ricettario zerosprechi nel quale troverete tante facili idee per riutilizzare i resti in cucina e risparmiare sulla spesa».

Il libro verrà presentato sabato 16 novembre con l’ evento “Ama il cibo, non sprecarlo”. L’appuntamento è dalle ore 15 alle 19 in Villa Braghenti per un pomeriggio pensato per grandi e bambini per iniziare a impegnarci un pò ogni giorno a sprecare meno, un gesto alla volta!