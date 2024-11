A Malnate una camminata per dire “Ora basta!” alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’associazione “La Città delle Donne APS” organizza, con il patrocinio della Città di Malnate e in collaborazione con la Pro Loco di Malnate e i Camminatori di Malnate, una speciale iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza su un tema di fondamentale importanza.

Sabato 23 novembre i cittadini sono invitati a partecipare a una camminata simbolica, che si svolgerà lungo il perimetro cittadino con partenza alle ore 14:00 da Piazza delle Tessitrici. L’itinerario, della durata di circa due ore, è stato pensato per essere accessibile e non impegnativo, così da permettere a tutti di partecipare. Gli organizzatori raccomandano di indossare scarpe comode e portare con sé una borraccia con acqua.

Un gesto simbolico: l’inaugurazione della “Panchina Rossa”

Al termine della camminata, nei giardini pubblici adiacenti al Palazzo Comunale, si terrà la cerimonia di inaugurazione e benedizione della Panchina Rossa, un simbolo permanente contro la violenza di genere. La panchina rappresenta un monito per ricordare tutte le vittime e sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne.

In caso di maltempo, la camminata verrà annullata, ma l’inaugurazione della panchina avrà comunque luogo in una sede adatta.

Un invito alla partecipazione

L’evento si propone non solo come un momento di riflessione collettiva ma anche come un’opportunità per rafforzare l’impegno sociale contro ogni forma di violenza sulle donne. Partecipare significa dire “Ora basta!” e ribadire la necessità di lottare per un futuro più equo e rispettoso.

Per informazioni, è possibile contattare l’associazione “La Città delle Donne APS” all’indirizzo email cittadelledonne@libero.it o al numero 3491133636.