A Pietro Broggi la borsa di studio della Famiglia Legnanese

Nella vita delle persone ci sono momenti solenni che sanciscono un passaggio. Per Pietro Broggi (al centro nella foto) è stato il diploma conseguito lo scorso luglio al liceo linguistico del Collegio Rotondi di Gorla Minore che ha sancito il passaggio alla vita adulta. Un’esperienza bella e positiva grazie alla sapiente guida del rettore don Andrea Cattaneo, di tutti i suoi professori e della sua bravissima educatrice Valentina Cavadini che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita umana, educativa e didattica.

Domenica scorsa, 17 novembre, c’è stato un secondo riconoscimento ufficiale di questo passaggio. Nell’ambito della 38ª Giornata dello Studente della Fondazione Famiglia Legnanese, che si è svolta al Teatro Tirinnanzi di Legnano, a Pietro è stata assegnata la prestigiosa borsa di studio dalla Fondazione “Famiglia Legnanese”, donata dalla Farmacia di Prospiano. Un riconoscimento che diventa un punto di partenza e di slancio per le nuove sfide che attenderanno Pietro e motivo di orgoglio e speranza per tutti i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie che sono afflitti dal disturbo autistico. Pietro vorrebbe approfondire le tematiche del mondo della cultura in generale e del cinema in particolare di cui è grande appassionato e intenditore.