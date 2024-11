A Saronno Casa di Marta festeggia l’ottavo anno di attività tra arte e cultura, nel segno della ripartenza

Dieci giorni di mostre, incontri e iniziative per festeggiare l’ottavo anniversario della Casa di Marta di Saronno. Da questo fine settimana la fondazione offre alla città una serie di proposte culturali e artistiche legate dal significato della parola “ripartenza”.

Il programma prende il via sabato 16 novembre con il convegno Caritas “Ripartenza: una speranza ragionevole“, che si terrà alle 9,30 nella sede della Fondazione, in via Petrarca 1. Intervengono Giorgio Paolucci, Luciano Gualzetti e Davide Maggi.

Alle 11.30, concluso il convegno, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte “Ripartenza” che porta la firma di Fabrizio Vendramin (nella foto), direttore artistico e autore del logo dell’iniziativa. In mostra le opere di Vendramin e di Gianluigi Alberio, Martina Cioffi, Carlo Colombo, Amelio Meini e Alice Vendramin. La mostra potrà essere visitata domenica 17, martedì 19 e giovedì 21 novembre dalle 16,30 alle 19,30.

Domenica 17, martedì 19 e giovedì 21 novembre dalle 16,30 alle 19,30 porte aperte alla Fondazione, con la possibilità di visitare la struttura e la mostra.

Lunedì 18 novembre alle 21, Casa di Marta ospiterà lo scrittore Daniele Mencarellli che presenterà il suo libro “Brucia l’ordine” (edizioni Mondadori).

Sabato 23 novembre dalle 18 l’evento di chiusura, con una performance di Fabrizio Vendramin e un’asta benefica con la partecipazione di Paolo Del Debbio. Apericena a buffet (su prenotazione) a cura del ristorante Ingalera del carcere di Bollate.