A Vergiate un concorso per chi visita i negozi del paese a Natale

A Vergiate comincia il Calendario dell’Avvento urbano: l’iniziativa organizzata dal Comitato Attività Vergiate per promuovere il commercio in paese durante il periodo delle feste. Tante le promozioni e gli eventi per grandi e piccoli che si potranno trovare nei negozi di Vergiate dal 2 al 24 dicembre. Previsto anche un concorso a premi per i clienti che acquisteranno i loro regali di Natale dalle attività del paese.

Si comincia domenica 1 dicembre alle 16:30, con l’arrivo di Babbo Natale in Piazza Matteotti, che incontrerà i bambini e raccoglierà le loro letterine. Chi vuole potrà scattarsi una foto con Babbo Natale e pubblicarla sulla propria pagina Instagram, taggando I commercianti artigiani di Vergiate semplicemente inquadrando il QR code posizionato vicino alla casetta di Babbo Natale. Subito dopo, alle 17, verrà inaugurato il Calendario dell’Avvento urbano. Alle 17:30, invece, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie in tutta Vergiate e nelle frazioni. Ci saranno tante sorprese per i bimbi e le loro famiglie in piazza con mercatini e bancarelle di Natale.

Il Calendario dell’Avvento urbano è il percorso che Babbo Natale percorrerà nei giorni che precedono il Natale, toccando le diverse attività commerciali e artigianali del territorio. Seguendo il calendario, i clienti potranno così scoprire i prodotti dei negozi del paese e le promozioni dedicate.

Raggiungendo una spesa minima in un negozio, i clienti beneficeranno di uno sconto e riceveranno un biglietto per l’estrazione a premi che si terrà il 6 gennaio alle 15:00 in Piazza Matteotti. Visitando più negozi, sarà possibili ricevere più biglietti, aumentando così le possibilità di vincere i tre premi in palio.