Amca Elevatori, si comincia: trasferta a Torino per la prima di campionato

“Fuori i secondi!” si direbbe nel pugilato. È il momento di cominciare a fare sul serio per la Handicap Sport Varese che sabato 23 novembre sarà impegnata nell’esordio nella Serie B di basket in carrozzina. Alle 16,30 i biancorossi contenderanno il primo pallone all’Uicep Torino sul campo della formazione piemontese, con l’obiettivo di vincere la partita ma anche di effettuare un cammino d’alta quota nel secondo campionato nazionale.

Per l’Amca Elevatori non sarà facile ripetere la “stagione perfetta” realizzata lo scorso anno quando Varese dominò il campionato salvo rinunciare alla promozione per le troppe incertezze economiche nell’affrontare la massima categoria. L’anno sabbatico del top scorer Gabriele Silva e l’infortunio che terrà fuori a lungo il veterano Marco Paonessa complicheranno la vita, ma è anche vero che i biancorossi hanno comunque un’intelaiatura in grado di reggere il confronto.

Silva comunque potrebbe riunirsi al gruppo diretto dal nuovo coach, Alberto Zorzi, per alcune partite nel corso dell’anno e ha assistito alla vittoria dell’Amca nel Memorial Nestore Crespi, l’ultima amichevole pre-campionato disputata sabato scorso a Bizzozero. I biancorossi hanno perso di un solo punto, dopo un supplementare, contro Parma in un match già molto interessante e giocato davanti a un buon pubblico.

L’HSV è inserita nel Girone A della Serie B insieme a Uicep Torino, Pol. Disabili Vicenza, Alitrans Verona, Nordest Castelvecchio, Delfini 2001 Montecchio, Albatros Trento e Cus Padova. La prima di ognuno dei tre gironi andrà direttamente ai playoff mentre la quarta partecipante alla griglia finale uscirà da un girone tra le seconde classificate. Il regolamento prevede poi un’unica promozione in Serie A.

Varese resta la favorita ma squadre come Castelvecchio e Vicenza appaiono, sulla carta, delle valide alternative alla formazione di Zorzi. L’Uicep, prima avversaria, dovrebbe essere ampiamente alla portata di Pedron (foto in alto) e compagni ma è chiaro che ogni partita vada presa con le pinze, specie a inizio stagione quando i valori sono tutti da verificare.