Arbitri varesini, conferma per Arcari Farinetti

Per la quarta volta consecutiva, Roberto Arcari Farinetti è stato eletto presidente della sezione varesina dell’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri di calcio. Candidato unico, il numero uno dei fischietti varesini è stato votato pressoché in modo unanime, ottenendo il 97% dei voti a favore.

Una situazione che indica la chiara volontà degli associati di proseguire il lavoro iniziato nel 2014, anno in cui Arcari Farinetti ottenne per la prima volta il mandato. Nel suo discorso di insediamento il presidente ha sottolineato la voglia di continuare a promuovere un percorso di crescita per la Sezione, con una particolare attenzione alla formazione dei giovani arbitri e al costante aggiornamento delle competenze tecniche degli associati.

Arcari Farinetti ha anche messo in evidenza la centralità del lavoro di squadra, esprimendo il desiderio di rafforzare ulteriormente il senso di appartenenza tra gli arbitri varesini e di creare un ambiente inclusivo che supporti lo sviluppo individuale di ciascun associato.

«Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata rinnovata e intendo portare avanti il lavoro intrapreso con rinnovato entusiasmo» ha dichiarato Arcari Farinetti. «Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide importanti, come il calo numerico dovuto anche alla pandemia, ma la Sezione sta mostrando importanti segnali di ripresa. Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare questi risultati e a promuovere iniziative formative che rispondano alle esigenze dei nostri arbitri e che possano supportare la crescita tecnica e numerica dei nostri associati».

L’obiettivo è infatti quello di migliorare delle sessioni formative, intensificando i momenti di confronto e di interscambio con altre Sezioni, offrendo agli arbitri di Varese la possibilità di arricchire il proprio bagaglio di esperienze.